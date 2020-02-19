Survivor'da şok! 2 diskalifiye...

1.Pele'nin lakabı nedir? Siyah İnci* Uçan Brezilyalı Piton Gazza 2.Merih Demiral, Alanyaspor'a hangi takımdan transfer olmuştur? Fenerbahçe S.Lizbon* Sassuolo Juventus 3. Ajax'tan Chelsea'ye transfer olan Ziyech hangi ülkenin vatandaşıdır? Fransa Tunus Fas* Cezayir 4.Fransa 2018 DK'ında yarı finalde Belçika'yı elerken gol kimden gelmişti? Griezmann Pogba Giroud Umtiti* 5.Diego Maradona, hangi maçta ''Tanrının Eli'' diye bilinen golü atmıştır? Arjantin-Almanya Arjantin-İngiltere * Arjantin-İtalya Arjantin-Hollanda Survivor'da dün gece ünlüler takımı için şok eden bir açıklama geldi. Tv8 ekranlarında henüz sezona yeni başlayan yarışmada iddialı isimler arasında gösterilen iki yarışmacı programa veda etti. Uğur Pektaş ve Şaziye İvegün'ün diskalifiye olması üzerine izleyiciler büyük bir şok yaşarken yerlerine iki ünlü ismin katılacağını programın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı açıkladı.

19 Şubat 2020 21:28
Survivor'da şok! 2 diskalifiye...
Survivor 2020 yarışmasının daha ilk haftasında sakatlanan ve diskalifiye olmak zorunda kanal Uğur Pektaş ve Şaziye'nin yerini iki yeni ismin geleceği duyurulmuştu.

Programın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı'dan açıklama heyecanla beklenirken önümüzdeki bir iki gün içerisinde yeni isimlerin belli olması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

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