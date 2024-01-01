Survivor Gizem Memiç kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Gizem Memiç evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş ve Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden mezun olmuştur. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilen Memiç, bu unvanı elde ettikten sonra Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etmiştir.

2010 yılında Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Gizem Memiç, aynı yıl Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmiş ve en iyi 20 finalist içinde yer almıştır.

Survivor macerasına 2016 yılında başlayan Memiç, "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasında Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir kitle tarafından tanınmıştır. Yarışmanın 115. gününde elenerek 10. sırada yer almıştır. Ardından, 2022 yılında Türkiye'de düzenlenen "Survivor All Star" programına katılarak birleşme partisindeki şarkı söyleme yarışmasında 1. olmuş, ancak yarışmanın 88. gününde elenmiştir.

Miss Turkey 2010 unvanıyla Amerika'da Carl's Jr. ve Hardee's restoranlarının televizyon reklamında yer alan Gizem Memiç, reklamda düşük kalorili bir hindili sandviç yiyerek podyumda bikinili olarak yer almıştır.



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Gizem Memiç, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Gizem Memiç'in Instagram hesabı (@gizemmemic)'tır.





2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.