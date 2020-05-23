Survivor Dokunulmazlığı kim kazandı (22 Mayıs 2020 Dokunulmazlık Oyunu)

22 Mayıs 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Kıyasıya rekabet yaşanan oyunda 10-5'lik skorla gönüllüler haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazandı. Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 10-5 skoruyla Gönüllüler takımı oldu...

23 Mayıs 2020 01:40
Survivor Dokunulmazlığı kim kazandı (22 Mayıs 2020 Dokunulmazlık Oyunu)
Survivor yarışması 22 Mayıs bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan dokunulmazlık yarışını gönüllüler kazandı. Ünlüler takımında kimin ismi potaya kondu? Survivor 2020 84. bölüm konsey toplantısında neler yaşandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı. Survivor Sercan, Survivor Yasin karşısında oyunu kazandı. Survivor Sercan, Survivor Yasin'in sevincini yapınca Survivor Yasin çok sinirlendi. Survivor Sercan ve Survivor Yasin'in tartışması seremonide de devam etti. Seremonide gergin dolu anlar yaşandı...

SERCAN VE YASİN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor yeni bölümde Yasin ile Sercan, dokunulmazlık oyunundaki tartışmayı seremoniye taşıdılar. Survivor 2020 84. bölümde Ünlüler takımından Sercan ile Gönüllüler takımından Yasin arasında dokunulmazlık oyununda tartışma yaşanmıştı. Oyun sonrasında seremonide Yasin, Sercan'a yine laf atınca ikili arasında tartışma yine başladı. Survivor Yasin "Belim sakat iken Sercan bunu bilerek oyunlarda beni alırdı. Artık bunun değiştiğini söyledim ona. Bundan sonra da hodri meydan, buyursun gelsin" dedi. Survivor Sercan "3 haftadır oyunlara bakılacak olursa 10 oyunda 9 tanesini kazanmışımdır." diyerek Yasin'e karşılık verdi ve meydan okudu.



ÜNLÜLER TAKIMI KONSEYE GİTTİ

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı konseye gitti. Sayıları 4 kişiye düştüğü için yıkılmakla karşı karşıya kalan ekipte Yunus Emre, Sercan'ı; Aycan, Elif ve Sercan ise Yunus Emre'yi aday gösterdi.

ACUN ILICALI'DAN ELEME AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı:" Bugünkü dokunulmazlıktan sonra ilk aday çıkacak. Yarınki dokunulmalızktan sonra 2. aday çıkacak, haftaya oynayacağınız 2 dokunulmazlıktan da 2 aday belli olacak. Toplamda bu 4 aday sms oylamasına çıkacak. Sadece bu 4 aday sms'e çıkacak ve elenen isim belli olacak." dedi.



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