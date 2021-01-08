Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir?

Barış Özbek Galatasaraylı eski futbolcu Survivor yarışmasına katıldı ve Ünlüler takımında yer alacak. Survivor Barış Özbek yakın zamanda futbolu bırakmıştı ve şimdi Survivor Barış olarak televizyon ekranlarına çıktı. Yarışmacı Barış Özbek yarışmayı kazanmak için elinden geleni yapacağını açıklamıştı. Survivor Barış kariyerinde Türkiye ve Almanya'da bir çok takımda oynamıştı.

08 Ocak 2021 22:25
Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir?
Survivor Barış Özbek eski futbolcu olarak ünlenmişti. Şimdilerde Barış Survivor 2021 yarışmasında yarışmacı olarak katılacak. Ünlü yarışma programı Survivor Barış Özbek iddialı yarışmacılardan birisi olacağını açıkladı. Survivor Barış Özbek kimdir? Survivor Barış mesleğ, Survivor Barış Özbek hangi takımda oynadı? Survivor Barış'ın oynadığı takımlar inceleniyor.
Survivor Barış Özbek Galatasaray'da oynadığı futbolla dikkat çekmişti. Survivor Barış Özbek 1986 doğumludur ve Almanya'da dünyaya geldi.

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SURVIVOR BARIŞ ÖZBEK KİMDİR? BARIŞ ÖZBEK'İN KARİYERİ

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti. A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı.Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.

SURVIVOR BARIŞ ÖZBEK'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Daha sonra 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan futbolcu daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştır. Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da 1 yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Duisburg'la sözleşme imzaladı.

BARIŞ ÖZBEK FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKTI?

Son olarak 2019 yılında Karagümrük'e imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koymuştur.

BARIŞ ÖZBEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

2005-2007 Rot-Weiss Essen 25 (1)

2007-2011 Galatasaray 135 (12)

2011-2013 Trabzonspor 9 (0)

2013-2015 Union Berlin 40 (2)

2015-2016 Kayserispor 11 (0)

2016-2017 MSV Duisburg 22 (0)

2018-2020 Fatih Karagümrük 29 (1)

Toplam 27

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