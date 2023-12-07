Sur Tatil Evleri GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var? - SURGY halka arz detayları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz kaç lot verir, hangi banlarda var sorusu yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen onayla birlilte Sur Tatil Evleri GYO Borsa İstanbul'a kote oluyor. Son zamanlar yeniden halka arz sürecine ilgi arttı. Ancak uzmanlardan da bu konuda yatırımcılara peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) halka arzında bireysel yatırımcılara 36.000.000 lot hisse ayrılmıştır. Halka arza 3 milyon kişinin katılması halinde 12-13 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Rakamlar kesinlik içermez ve katılımcı sayısının artması ya da düşmesi ile değişim gösterebilir.SUR TATİL EVLERİ GYO KAÇ LOT DÜŞER?Şirket paylarının halka arzının hangi tarihte yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki günlerde talep toplama sürecine geçilmesi bekleniyor.Sur Yapı'nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO'nun halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı ve şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yıla aşkın deneyimiyle 134 prestijli projeye imza atan Sur Yapı'nın iştiraki Sur Tatil Evleri GYO sermaye piyasalarına adım atıyor.Sur Tatil Evleri GYO'nun 2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ lider, İntergral Yatırım Menkul Değerler AŞ eş lider olarak görev alacak.Hisse başına fiyatın 49,18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Sur Tatil Evleri GYO'nun halka açıklık oranı yüzde 26,87 olarak öngörülüyor.- 'Geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeli'Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO'nun diğer GYO'lardan farklılaşan portföyü olduğunu belirtti.Elmas, 'Sur Tatil Evleri GYO'nun Haziran 2023 tarihli değerleme raporuna göre 9 milyar 858 milyon 488 bin TL değerindeki Sur Yapı Tatil Evleri Antalya Projesi geniş kitlelere hitap eden yenilikçi iş modeliyle hem tatil yönü olan hem de gayrimenkul yönü olan bir yatırım aracı. Paylaşım ekonomisi esasıyla hayata geçirildiği için yatırımcısına ömür boyu Türkiye'nin gözde ili Antalya'da hesaplı tatil imkanı sunarken, kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebildiği için tatilden para kazanmanın yolunu açıyor.' ifadelerini kullandı.Gayrimenkul, perakende, AVM ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Sur Yapı, bugüne kadar 134 prestijli projeye imza attı. Şirket, konut projelerinin yanı sıra ofislerden eğitim binalarına, sağlık ve endüstri tesislerinden altyapı projelerine, lojistik merkezlerinden hastane ve camiye kadar geniş bir alanda 6 milyon metrekarenin üzerinde iş tamamladı.Sur Tatil Evleri GYO'nun hisseleri ise 49,18 liradan halka arz edilecek.