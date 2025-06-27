Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 14:35 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2025 14:35

Süper Lig fikstür çekimi tarihi 2025-2026: Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu maç programı belli oluyor. TFF'den yapılan açıklamada fikstür çekiminin tarihine yer verildi. Böylece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi 18 takımın eşleşmeleri ve maç takvimleri kesinleşecek. Peki, Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede olacak?

Süper Lig fikstür çekimi tarihi 2025-2026: Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor?
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Futbolda yeni sezon heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2025-2026 sezonunun planlamasını yapıyor. Trendyol Süper Lig'de fikstür çekimi için tarih belli oldu. Böylece ligdeki takımların maç tarihleri, saatleri, haftalık programları oluşturulacak. Süper Lig ne zaman başlıyor, fikstür çekimi hangi gün?

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da organize edilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine kulüp başkan ve yöneticileri katılım gösterecek.

SÜPER LİG BAŞLANGICI

Yeni sezonda Süper Lig, 8 Ağustos 2025'teki maçlarla açılış yapacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla sona erecek.

İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerindeki mücadelelerle başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde son bulacak.

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