Süper Lig ertelendi mi? Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?

Türkiye acı bir haber ile sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerin de yoğun etkilendiği depremde çok sayıda bina çöktü. Yaşanan depremin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Peki, Süper Lig maçları ertelendi mi, lig maçları ne zaman başlayacak? İşte konuya dair detaylar...Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; 6 Şubat Pazartesi (bugün) Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor – Adana Demirspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. – Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor – Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor – Bodrumspor A.Ş. karşılaşmaları ile TFF 2. Lig'de 8 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.Kamuoyunun bilgilerine sunarız."