Süper Kupa ne zaman? 2025 Süper Kupa eşleşmeleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2025 Süper Kupa için devreye soktuğu yeni format, futbolseverlerde büyük merak uyandırdı. Süper Kupa ne zaman oynanacak, eşleşmeler ve yeni format nasıl merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Süper Kupa organizasyonunun 2026 Ocak ayında gerçekleşeceğini duyurdu. Yeni formatla düzenlenecek turnuva, UEFA eleme maçlarının takvimi de dikkate alınarak tarihi planlandı.

Ancak kesin maç tarihleri ve mekan bilgileri henüz açıklanmadı. TFF'nin önümüzdeki günlerde resmi bir takvim yayınlaması bekleniyor.

2025 Süper Kupa'nın eşleşmeleri, 2024-2025 sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sonuçlarının netleşmesiyle birlikte belli oldu. Yarı finalde Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile ise Samsunspor karşı karşıya gelecek. Özellikle Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin Ziraat Türkiye Kupası finalinin bir rövanşı niteliğinde olması nedeniyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın hem Süper Lig şampiyonu hem de Türkiye Kupası'nı kazananı olması, eşleşmelerde yeni formatın oluşmasına katkı sağladı. TFF'nin yeni format kurallarına göre, lig şampiyonu ile kupa finalisti (Trabzonspor), kupa şampiyonu ile ise lig ikincisi (Fenerbahçe) eşleşiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın yeni formatını resmen duyurdu. Artık organizasyon, önceki yıllarda olduğu gibi sadece Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan tek maçlı bir final yerine dört takımlı bir mini turnuva olarak düzenlenecek.

Yarı final ve final aşamalarından oluşan bu sistemde, müsabakalar tarafsız sahalarda ve tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yeni formata göre, Süper Lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile ise lig ikincisi yarı finalde karşı karşıya geliyor.

Eğer lig ve kupa şampiyonu aynı takım olursa, lig üçüncüsü turnuvaya davet ediliyor. Bu yıl Galatasaray'ın çifte kupa zaferi nedeniyle Samsunspor bu hakkı kazandı.