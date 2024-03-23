Sporting Lizbon'da Gyökeres planı: Ioannidis

Yıldız oyuncusu Viktor Gyökeres'i takımdan tutmak isteyen Sporting Lizbon, Gyökeres'in takımdan ayrılması durumunda alternatif olarak Fotis Ioannidis'i belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sporting Lizbon'da Gyökeres planı: Ioannidis
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23 Mart 2024 18:44
Yıldız oyuncusu Viktor Gyökeres'i takımdan tutmak isteyen Sporting Lizbon, olası bir ayrılık ihtimaline karşı şimdiden alternatif hazırlığına başladı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren İsveçli golcünün sözleşmesinde yer alan ve 100 ila 120 milyon euro arasında olduğu tahmin edilen serbest kalma maddesi, Sporting yönetimini harekete geçirdi.

Haberde; Lizbon ekibinin alternatifleri belirlediği ve ilk alternatifin Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'ta forma giyen Fotis Ioannidis olduğu kaydedildi.

24 yaşındaki Yunan forvet, bu sezon Panathinaikos formasıyla çıktığı 36 maçta 20 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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