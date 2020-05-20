Sorma Neden filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Bu akşam ilk kez ekrana gelecek olan Sorma Neden filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan film komedi türünde izleyicisi karşısına çıkacak. 2018 yapımı filmin başrollerinde Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda gibi ünlü isimler yer alırken yönetmenliğini Tolga Baş üstleniyor. Daha önceden izleyenler ve bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında izlemek isteyen vatandaşlar için Sorma Neden filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Sorma Neden filmi nerede çekildi?Filmin çekimleri İstanbul'da yapıldı.Yağmur ile Kayhan evlilik hazırlıkları yapar. Fakat çevrelerindeki kimse bu düğünün gerçekleşmesini istemez. Kaynana ve görümceler Yağmur'u beğenmez ama Kayhan'a söz geçiremezler. Aşkını unutamayan gelinin eski sevgilisi de çat kapı gelir. Kimsenin razı olmadığı düğün gecesi ise beklenmedik bir olay yaşanır. Damat ortadan kaybolmuştur. Kayıp damadı bulmaya çalışan polisler, Kayhan'ın arkadaşları, borçluları, yaşadığı mahallenin esnafı ve ailesini sorguya çeker. Polislerin sorguda öğrendiklerinden sonra işler çığrından çıkar.Sorma Neden filmi oyuncuları arasında Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda, Yiğit Arı, Güray Ozcan, Nazlı Tosunoğlu, Ayça Işıldar, Özlem Türay, Sadık Gürbüz, Osman Kot, Mahmut Gökgöz, Serdar Sezgin Güvenç, Fatih Günay yer alıyor.