Haber Tarihi: 26 Mart 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 16:35

Şoray Uzun Yolda kaç yılında, ne zaman çekildi? Şoray Uzun Yolda programı ne zaman bitti, kaç yıl sürdü?

Şoray Uzun'un sunduğu Şoray Uzun Yolda programı, her hafta değişik bölgelerden farklı renkleri, ilginç hikayeleri ve insanları ekrana taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından insan manzaralarını ve ilginç yaşam hikayelerini ekrana getiren program, izleyenleri Anadolu'da bir uçtan bir uca seyahate çıkarıyor. Peki, Şoray Uzun Yolda kaç yılında, ne zaman çekildi? Şoray Uzun Yolda programı ne zaman bitti, kaç yıl sürdü?

Şoray Uzun Yolda kaç yılında, ne zaman çekildi? Şoray Uzun Yolda programı ne zaman bitti, kaç yıl sürdü?
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Sempatik sunucu Şoray Uzun'un sunumuyla ekrana gelen programda, Kars'tan Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya uzanan bir seyahatte adım adım Anadolu turuna çıkıp, hem de eğlenceli bir saat geçireceksiniz. Şoray Uzun Yolda'da, Van Ahtamar'da kahvaltı yapıp, Afyon'da katmerin tadına bakarken, Konya Taşkent'in taş evlerindeki yaşama seyirlik edip, Edirne'de Kırkpınar güreşlerine canlı canlı tanık olacaksınız. 

Şoray Uzun Yolda kaç yılında, ne zaman çekildi? 
 Şoray Uzun, Kanal 7'de "Şoray Uzun Yolda" adlı televizyon programnı hazırladı. Şoray Uzun Yolda programı 2000'li yılların başında çekildi.

ŞORAY UZUN KİMDİR?
Şoray Uzun, 9 Haziran 1967 tarihinde Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde dünyaya gelmiştir. Bulgar zulmünden kaçmak için ailesiyle birlikte 5 yaşındayken 1972 yılında Adana'ya göç etmiştir. Adana'nın Yavuzlar Mahallesi'nde büyüyen Şoray Uzun'un adı; Annesi ona hamileyken, babası Türkan Şoray'ın bir filmini izledikten sonra "Kızım olursa adını Türkan, oğlum olursa da Şoray koyacağım." diyerek koymuş ve böylece Şoray olarak kalmış.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezundur. Üniversitenin Radyo-TV Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Soray Uzun, bir dönem polis muhabirliği yaptı. Bir dönem de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmış, dizi film ve tiyatro oyunculuğu yapmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1987 yılında yayınlanan Belene dizisiyle geçen Şoray Uzun; Seksenler dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle tanınmaktadır. Bir dönem "Şoray Uzun Yolda" adlı, eğlence programında sunuculuk yapan Uzun, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Elçin Uzun ile evli olan sanatçının 2 erkek çocuğu vardır.

Şoray Uzun, Seksenler dizisinde canlandırdığı Ahmet karakteriyle tanındı

Şoray Uzun'un rol aldığı diziler ve filmler:

Yönetmen:


1996 – Süt Kardeşler

Senaryo:

1996 – Süt Kardeşler

Oyuncu:

2020 – Ev Yapımı (TV Dizisi)
2019 – Seksenler (Ahmet) (TV Dizisi)
2012 – 2017 – Seksenler (Ahmet) (TV Dizisi)
2016 – Pamuk Prens (Sinema Filmi)
2014 – Zengin Kız Fakir Oğlan (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Programı)
2013 – Çocuklar Duymasın (Burhan) (TV Dizisi)
2005 – Sonradan Görme (Bülent) (TV Dizisi)
2002 – Öyle Bir Sevda ki (TV Filmi)
2001 – Derman Bey (TV Dizisi)
2000 – Zülküf ile Zarife (TV Filmi)
2000 – Bizim Çocuklar (TV Dizisi)
1999 – Köstebek (2) (TV Dizisi)
1998 – Cumhuriyet (Sinema Filmi)
1997 – Ruhsar (Elvis Presley) (TV Dizisi)
1997 – Baskül Ailesi (Güven) (TV Dizisi)
1996 – Süt Kardeşler (TV Dizisi)
1995 – Evdekiler (Levent'in kayınbiraderi ) (TV Dizisi)
1995 – Bizim Ev (Doktor / Kemal Denizbey) (TV Dizisi)
1994 – 1998 – Kaygısızlar (Kültigin (TV Dizisi)
1994 – Geçmişin İzleri (TV Filmi)
1993 – Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)
1992 – Romeo Ve Juliet (Kısa Film)
1992 – Mahallenin Muhtarları (Ferhat) (TV Dizisi)
1992 – Karşı Show (TV Dizisi)
1992 – Denize Hançer Düştü (Sinema Filmi)
1989 – İz Peşinde (Faruk) (TV Dizisi)
1989 – Gençler (TV Dizisi)
1988 – Salıncakta Üç Kişi (Dans öğrencisi) (Sinema Filmi)
1987 – Yalnızlık Bir Şarkıdır (Sinema Filmi)
1987 – Belene (Bulgar Askeri) (TV Dizisi)
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