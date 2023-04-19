Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 18:25 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 18:25

Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2023 Ramazan'da son teravih namazı kılınacağı tarih!

Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala 2023 son teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu cevabı araştırılır oldu. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı 20 rekattan oluşuyor. Son teravih namazı ne zaman kılınacak konusu, Ramazan ayı imsakiyesinde yanıt buldu. İşte son teravih namazının kılınacağı tarih...

Son teravih namazı ne zaman kılınacak? 2023 Ramazan'da son teravih namazı kılınacağı tarih!
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Mayıs 2023 ayında başlayan Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, son teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. Teravih namazı cemaatle kılınması sünnettir. Peki son teravih namazı ne zaman kılınacak?
SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ramazan ayı 20 Nisan itibarıyla son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. 2023 Ramazan ayının son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Niyet:

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat


Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat

"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.
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