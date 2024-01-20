Haber Tarihi: 20 Ocak 2024 18:21 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 18:21

SON DAKİKA: Pendikspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE, Pendik BJK linki

Pendikspor Beşiktaş beİN Sports canlı yayını izle | Pendikspor Beşiktaş maçı kaçak olarak İnat TV, Netspor, Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Pendikspor Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Pendikspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Pendikspor Beşiktaş maçı canlı izleme detaylarıle şifresiz

SON DAKİKA: Pendikspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE, Pendik BJK linki
Abone Ol
beİN Sports Pendikspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Beşiktaş Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
PENDİKSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA






PENDİKSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Pendikspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, PENDİKSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE

PENDİKSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



PENDİKSPOR'DA SON DURUM

Son 8 maçta sadece 3 puan toplayabilen Siltaş Yapı Pendikspor, ligde 19. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş ise 35 puanla 4. sırada bulunuyor.

PENDİKSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.  Pendik Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

DAHA YÜKSEK KRAL ORANLARLA İDDAA.COM'DA OYNA!



PENDİKSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Sequeira, Midtsjö, İbrahim Akdağ, Kappel, Romero, Gökcan, Erencan.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Necip, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.



BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Emrecan Uzunhan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

DÖRT OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftada Yukatel Adana Demirspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Çağdaş Atan: 'Canımızı acıtan bir beraberlik aldık' RAMS Başakşehir Çağdaş Atan: "Canımızı acıtan bir beraberlik aldık"
1. Lig'de ilginç maç: Gole izin verdiler Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de ilginç maç: Gole izin verdiler
Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması! Galatasaray Metin Öztürk'ten Icardi açıklaması!
Las Palmas, deplasmanda 2 golle güldü La Liga Las Palmas, deplasmanda 2 golle güldü
Süper Lig'de VAR rekoru kırıldı, Alanya uzatmada kazandı Corendon Alanyaspor Süper Lig'de VAR rekoru kırıldı, Alanya uzatmada kazandı
10 kişi Karagümrük, 1 puanı son dakikada aldı! RAMS Başakşehir 10 kişi Karagümrük, 1 puanı son dakikada aldı!
Alanya'da ilginç an: 9 dakikada VAR'da karar çıkmadı! Rizespor Alanya'da ilginç an: 9 dakikada VAR'da karar çıkmadı!
Pendikspor Beşiktaş maçı HD izle canlı, Pendik BJK Canlı bein sports Gündem Pendikspor Beşiktaş maçı HD izle canlı, Pendik BJK Canlı bein sports
Bartuğ Elmaz'a teklif yağıyor Fenerbahçe Bartuğ Elmaz'a teklif yağıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Wilfried Zaha'dan transfer kararı!
2
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi!
3
Brezilya'dan flaş iddia: "Ülkesine dönüyor"
4
Galatasaray'da Angelino gelişmesi!
5
Napoli'den Victor Nelsson için resmi teklif!
6
İşte dört büyüklerin faaliyet raporları
7
Abdurrahim Albayrak: "Dursun Özbek cebinden ödüyor!"

SON HABERLER

yukarı ok