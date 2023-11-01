Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Dilan Polat ve Engin Polat olayında son durum nedir?

İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.Polisin gözaltına aldığı diğer şüpheliler de güvenlik önlemleri altında emniyete getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi.Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat´ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.7Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, evli ve iki çocuk annesidir.İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır.2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da oldukça başarılı olarak, ismini duyurmayı başarmıştır.İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat, sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.Dilan Polat'ın eşi Engin Polat 31 yaşında ve İstanbul doğumlu.Çiftin Nilda adında bir kız, Milan Efe adında bir de erkek çocukları var.Medikal işinde faaliyet göstermektedir. Polat çiftinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.