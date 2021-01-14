Son bölüm Sol Yanım 7. bölüm tek parça izle StarTV canlı full kesintisiz

Defne Samyeli'nin başrolünde oynadığı Sol Yanım dizisi 14 Ocak Perşembe 7. bölüm youtube izle bekleniyor. Star TV Sol yanım son bölüm ile birlikte izleyiciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Saati geldiğinde Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de canlı yayın olacak. Sol Yanım dizisinin bu bölümünde yine heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. Detaylı bilgilerin yanı sıra Sol Yanım son bölüm youtube, Sol Yanım canlı izle, Sol Yanım saat kaçta hangi kanalda ne zaman sonuçlarını haberimizde okuyabilirsiniz.

14 Ocak 2021 11:46
Son bölüm Sol Yanım 7. bölüm tek parça izle StarTV canlı full kesintisiz
Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor. Sol Yanım başrollerinde  Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 7. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de bugün yani 14 Ocak 2021 Perşembe günü canlı yayınlanacak. Sol Yanım Youtube son bölüm de izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜM SOL YANIM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOL YANIM 6. BÖLÜM DETAYLI ÖZET, 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

SON BÖLÜM SOL YANIM FRAGMAN TANITIM YOUTUBE İZLE




SOL YANIM YOUTUBE TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOL YANIM SON BÖLÜM KONUSU, SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak'ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra'ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim'in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak. Barbar, Burak'ı Serra'dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar'ın Serra'ya ilgisini kıskanacak. Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik'in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik'in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim'i rahatsız edecek. İhsan, oğlu Selim'le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena'nın gizemli ilişkisi merak konusu olacak. Üçüncü bölümde, İhsan'ın Serra'ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!



SOL YANIM OYUNCULARI OYUNCU KADROSU

Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:

OYUNCULAR

Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

YENİ BÖLÜM SOL YANIM 7. BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA



SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'da gerçekleşen çekimler genellikle BKM Stüdyolarında yapılıyor.

SOL YANIM DİZİSİ NEDİR? SOL YANIM KONUSU

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

Diğer Haberler

Son bölüm Alev Alev 10. bölüm Show TV full kesintisiz takip canlı yayın tek parça Gündem

Son bölüm Alev Alev 10. bölüm Show TV full kesintisiz takip canlı yayın tek parça
Alev Alev yeni bölüm Perşembe saat 20:00, Perşembe Alev Alev saat 20:00 yeni bölüm (CANLI YAYIN) Gündem

Alev Alev yeni bölüm Perşembe saat 20:00, Perşembe Alev Alev saat 20:00 yeni bölüm (CANLI YAYIN)
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Beşiktaş

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Perşembe Alev Alev canlı izle kesintisiz full son bölüm, 10. bölüm Alev Alev yeni izle full ShowTV Gündem

Perşembe Alev Alev canlı izle kesintisiz full son bölüm, 10. bölüm Alev Alev yeni izle full ShowTV
Canli yayin Alev Alev 10. bölüm izle neler olacak? Alev Alev yeni bölüm Perşembe Show TV Gündem

Canli yayin Alev Alev 10. bölüm izle neler olacak? Alev Alev yeni bölüm Perşembe Show TV
Ankara Keçiörengücü'ne Sancaktepe'den transfer Türkiye Transferler

Ankara Keçiörengücü'ne Sancaktepe'den transfer
Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük karşısında Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, 37 yıl sonra Fatih Karagümrük karşısında
Alev Alev 10. bölüm izle ShowTV kesintisiz full canlı yayın Perşembe Gündem

Alev Alev 10. bölüm izle ShowTV kesintisiz full canlı yayın Perşembe
Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı Galatasaray

Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
2

Denizlispor'dan "hatıra bilet" kampanyası
3

Organizasyon Komitesine göre Tokyo Olimpiyatları'nın bir kez daha ertelenmesi "imkansız"
4

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
5

PSG'de Dagba'nın testi pozitif!
6

Rizespor'da bir futbolcunun testi pozitif
7

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
8

İkinci kez Kovid-19'a yakalanan Ahmet Nur Çebi iyileşti
9

Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti
10

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
yukarı ok