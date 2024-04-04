Sigaraya zam geldi mi? 4 Nisan 2024 zamlı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı için araştırmalar hızlandı. 3 Nisan 2024'te sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakiler arasında endişe ve merak yarattı. Son dakika bilgilerine göre, en ucuz ve en pahalı sigara markalarının fiyatları belirlendi. İşte, güncellenen sigara fiyat listesi...





Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, Winston grubuna zam geldiğini duyurdu. X platformundan paylaşımda bulunan Aybaş, "1-10 Nisan arası zam geleceğini duyurmuştum seçim sonrası 10 TL zam gelecek diye 9 TL zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar da, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatlarını paylaştı. Buna göre, Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Son zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL, en pahalı sigara ise 69 TL oldu.

100 gram tütünün fiyatı ise 125 TL'ye yükseldi.



Sigaraya 9 tl zam geldi memlekete hayırlı olsun zamlar gelmeye devam edecek. pic.twitter.com/SVAZDXTEOu

— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) April 3, 2024

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.