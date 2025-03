Sigara içmek abdesti bozar mı? Diyanet açıkladı

Abdest hangi hallerde bozulur, sigara içmek abdesti bozar mıı sorusu sıkça sorulmaktadır. Fetvaya göre osurmak (yellenmek) abdesti bozan hallerden biridir.CEVAPCevap: Vücuttan çıkan gaita, idrar, kan, ağız dolusu kusmak, arkasını bir şeye dayayıp uyumak, namaz içinde sesli gülmek, bayılmak, deli olmak, sarhoş olmak ve imanını gideren, küfre sebep olan bir iş yapmak veya bir söz söylemek. Bunların hepsi abdesti bozar.CEVaPYedi şey abdesti bozar:1- Önden ve arkadan çıkan şeyler, abdesti bozar. Yalnız, erkeğin ve kadının önünden çıkan yel, abdesti bozmaz. Bu, çok az kimsede olur. (Kulağa akıtılan ilaç, ağzından çıksa, idrar yoluna konan pamuk, ıslanıp düşse, kadınların rahme koyduğu ilaç, geri gelse abdesti bozar.)2- ağızdan çıkan necis şeyler. (ağız dolusu kusmak, kan tükürmek bozar.)3- Deriden kan ve irin gibi şeylerin çıkması. (Göz hastalığı sebebiyle, gözünden ağrıyla yaş akması, burnundan veya kulaktan gelen kan ve irinin dışarı çıkması bozar. Maliki'de ise bozmaz.)4- uyumak. (Bir yere dayanıp uyusa, dayandığı şey alınınca düşecek gibi olursa bozulur.)5- Bayılmak. (Sarası tutarsa veya delirse abdest bozulur.)6- Namazda kahkaha ile gülmek.7- Mübaşeret-i fahişe, yani karı koca çıplak olarak avret yerlerini sürtünmek. (Başka yerlerine dokunmak şehvete sebep olsa da, Hanefi'de abdesti bozmaz.)CEVaPBu hususta iki ayrı kavil vardır. ibni abidin hazretleri bildiriyor ki:Mübaşeret-i fahişede, ıslaklık olmasa da, mutemed olan, imam-ı a'zam ile imam-ı Ebu Yusuf'un, kavline göre abdest bozulur. imam-ı Muhammed'e göre ise, ıslaklık yoksa abdest bozulmaz. El-Haik kitabının sahibi, imam-ı Muhammed'in kavlini sahih kabul etmiştir. El-Bahr ve En-Nehir sahipleri ise, (Sahih olan, El-Hılye'nin naklettiği, imam-ı a'zam ile imam-ı Ebu Yusuf'un kavlidir) demişlerdir. (Redd-ül muhtar)Bazı kitaplar, imam-ı Muhammed'in kavlini esas almışlarsa da, Halebi, Dürr-ül-muhtar, Mizan-ül-kübra gibi kıymetli kitaplarda, Şeyhayn'ın kavlinin müftabih olduğu, bununla amel etmek gerektiği bildirilmektedir.Böyle durumlarda ihtiyata riayet etmek elbette iyidir. Hatta başka mezhepte bozar denilen şeyi yapmamak da müstehabdır. Mesela Şafii mezhebinde çıplak olarak hanımının veya yabancı kadının eline dokunmak abdesti bozar. Hanımına dokunan Hanefi'nin, meşakkat yoksa, yeniden abdest alması müstehab olur. Her zaman ihtiyatlı hareket etmek iyi ise de, meşakkat olunca, kendini zorlamayıp, ruhsatla amel etmek daha iyidir.CEVaPGündüz oruç iken, içeri tamamen giren şey, orucu bozar. Fitil de bozar. Yarısı dışarıda kalırsa orucu bozmaz. Fitil içeri girdikten sonra, dışarı çıkarsa abdesti bozar. Fitil içeri girip çıkmazsa, abdesti bozmaz. Çubukla konan farklıdır; çünkü içeri girince, çubuğa az da olsa içeriden bir yaşlık bulaşır. Yaşlık, çubukla dışarı çıkınca abdest bozulur.CEVaPEvet, bozar; ama Maliki mezhebi taklit edilirse, böyle elde olmadan akan kanlar semavi özür olduğu için bozmuyor. Yaradan çıbandan kan akması, basurdan kan gelmesi, elde olmadan idrar damlaması birer semavi özür oluyor ve Maliki'de abdesti bozmuyor. Onun için Maliki'yi taklit etmenizi tavsiye ederiz.CEVaPEvet.CEVaPSülük, çok kan emerse, etrafa yayılıp abdesti bozar. Diğerleri bozmaz.CEVaPBozulmuş olmaz.CEVaPKan pıhtısı abdesti bozmaz. akan kan abdesti bozar.CEVaPBozmaz.CEVaPBozmaz.CEVaPEvet.CEVaPMayasıl, parmak arası pişinti, kabarcık, uyuz, çiçek suları ve yakı konulan yerden çıkan sular abdesti bozmaz diyen alimler vardır. Zaruret halinde buna göre amel olunur. (Redd-ül-muhtar)CEVaPKan işinin en kolay yolu Maliki mezhebini taklit etmektir. Maliki mezhebini taklit ediyorum diye kalbinizden geçirirseniz sivilcelerden çıkan kanlar abdestinizi bozmaz.CEVaPYaradan ağrılı çıkan renksiz su, abdesti bozar. ağrısız olarak çıkıyorsa, abdesti bozmaz. ağrısız gibi, ağrılı çıkan renksiz suyun da, abdesti bozmayacağını bildiren alimler olduğu için, uyuz, çiçek ve egzamalı olanların bu kavle uymaları caiz olur.CEVaPaynen ter gibidir, dört mezhepte de abdesti bozmaz.CEVaPBozulmaz. ilaçla birlikte kan da çıkarsa bozulur.CEVaPKulağa damlatılan yağ, burundan çıkınca bozmaz, ağızdan çıkarsa bozar.CEVaPEvet, bozar.CEVaPTemkinli oturup uyunursa abdest bozulmaz.CEVaPTemkinli olursa bozmaz. Temkinli olmak demek, abdestin bozulmaması için dikkatli olmak demektir. Dayandığı şey çekilince düşmezse temkinli uyuyor demektir, bozmaz.CEVaPBozulmaz. Gözdeki bir ağrı sebebiyle gelirse bozar.CEVaPHayır, bozmaz.CEVaPBozmaz.CEVaPBahsettiğiniz şeyler, yağ bezleri falan ise abdesti bozmaz.CEVaPBaş dönmesi bozmaz, hap sarhoş etmişse bozulur.CEVaPEvet.CEVaPBozar.CEVaPBozulmaz.CEVaPabdest bozulmuş olmaz. Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmekle de abdest bozulmuş olmaz. Kesilen yerleri yıkamak lazım olmaz. Derideki yaraya merhem sürülmüş ise, merhemin üstü yıkanır. Yıkamak yaraya zarar verirse, mesh edilir. Yıkadıktan sonra merhem düşerse, altı iyi olmuş ise, altı yıkanır, iyi olmamış ise, yıkanmaz.CEVaPBu konuda hadis-i şerif var. Bunu şeytan yapıyormuş. Dübür kısmını üflüyor, insanı şüpheye düşürüyormuş. Onun için Peygamber efendimiz, (Bir ses ve koku duymadıkça abdestiniz bozulmuş olmaz) buyuruyor. Demek ki bu vesvesedir, önem vermemek gerekir. Eğer, elinde olmadan gerçekten yel çıkıyorsa, o zaman Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü Maliki mezhebinde elde olmadan çıkan gaz abdesti bozmaz.CEVaPMaliki taklit edilirse bozmaz.CEVaPBozmaz, namaza da mani olmaz.CEVaPŞehvetle bakmak haram ise de abdesti bozmaz. ibadetlerin sevablarını yok eder.CEVaPGuslü de bozmaz, namaz abdestini de; ama bunları seyretmek haramdır, günahtır. Mezi gelirse abdesti, meni gelirse guslü de bozar.CEVaPBozmaz, namaza da mani olmaz.CEVaPBikinili kadınlara bakınca namaz abdesti de bozulmaz, gusül abdesti de. Fakat bakmak günah olur.CEVaPBozmaz. Günah ayrı abdestin bozulmuş olması ayrıdır.CEVaPHanefi mezhebindeki kadın doktorunun veya ebenin, Ramazan-ı şerifte doğum yaptırmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuş olmaz. Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz.CEVaPKumar oynamak büyük günah ise de, kumar oynamakla abdest bozulmaz; fakat tekrar abdest almak müstehabdır. (Ebussuud Efendi Fetvaları)CEVaPBozmaz, fakat kağıt oynamak mekruhtur. Çayına bile oynansa haram olur.CEVaPBir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:(Tavla oynadıktan sonra kalkıp namaz kılan, irin ve domuz kanı ile abdest alıp namaz kılana benzer.) [i. ahmed]Yani tavla oynamak her ne kadar abdesti bozmaz ise de, yeniden abdest almalıdır.CEVaPYarasından kan akan özür sahibi olabilir. O haliyle namaz kılar. Devamlı idrar ve yel kaçıran yani gelen yeli tutamayan da özürlü olarak namazını kılar. Sonra diğer üç mezhepte kanamak abdesti bozmaz. Belki Hazret-i ali'nin ictihadı da öyle idi.CEVaPDört hak mezhepte de yatıp uyumak abdesti bozar. Vehhabiler, dört hak mezhebin dışında oldukları için öyle yapıyorlar. uykunun abdesti bozmasında dört mezhebe göre bazı farklılıklar vardır:Hanefi mezhebinde: Makatın gevşek olacağı bir halde, mesela yan veya sırt üstü yatarak veya dirseğine yahut bir şeye dayanıp uyumak abdesti bozar. Dayandığı şey çekilince düşmezse, bozulmaz. Namazda düşmeden uyumak abdesti bozmadığı gibi, namaz dışında dizleri dikip, başını dizlerine koyarak, diz çökerek, bağdaş kurarak, teverrük ederek uyumak da bozmaz.Hanbeli mezhebinde: Her ne hal ve şekilde olursa olsun, uyku abdesti bozar. ancak az sayılan oturma ve ayakta durma halindeki hafif uyku abdesti bozmaz.Maliki mezhebinde: ağır uyku, kısa sürse de abdesti bozar. Yatsa da, otursa da, secde halinde olsa da, hatta ayakta olsa da abdesti bozar. Kısa bir an olursa bozmaz.Şafii mezhebinde: Eğer makatı yere yerleşmişse, uyumak abdesti bozmaz. Bunun haricindeki uyku şekilleri bozar.Şu halde yatarak uyumak dört mezhepte de abdesti bozuyor. (Mezahib-i Erbaa, Mizan-ül Kübra, Hindiyye)Demek ki, dayanmadan uyumak, sadece Hanefi'de bozmuyor. Onların yatıp uyuduktan sonra, kalkıp abdest almadan namaz kılmaları, dört mezhepte de caiz değildir.Sual: Su bulunmayan yerde küçük abdestini yapan, su bulunca, abdest alıp sonra idrar bulaşıklarını yıkarken, elini ön avret yerine değdirse abdesti bozulur mu?CEVaPHayır, abdesti bozulmaz. Şafii'de kadın ve erkeğin abdesti bozulur. Maliki ve Hanbeli'de, sadece erkeğin abdesti bozulur.Sual: abdest alırken, bademciklerden nohut büyüklüğünde iltihap gelse, abdesti bozar mı?CEVaPHayır, bozmaz.Sual: Kulağın içinden çıkan kirler abdesti bozar mı?CEVaPBozmaz.Sual: Çıkan basur, el veya bir bezle yerine konsa, abdest bozulur mu?CEVaPEvet, bozulur, çünkü eline necasetten bir şey bulaşmıştır. Yani içeriden bir şey dışarı çıkmış oluyor. (Hindiyye)Sual: Yaradan çıkan kan ve irin, sargıdan dışarı çıkarsa abdest bozulur mu?CEVaPEvet, abdest bozulur, sargının dışına çıkmazsa bozulmaz. Eğer sargı iki üç kat olur da ıslaklık bir kısmına geçerse, yine abdest bozulur. (Hindiyye)Böyle yaralı durumlarda, Maliki mezhebi taklit edilirse akıntılar abdesti bozmaz.Sual: Bebeğin altını temizlerken, ön veya arka avret yerine elinin içiyle dokununca abdest bozulur mu?CEVaPHanefi'de ve Maliki'de bozulmaz. Şafii'de ve Hanbeli'de bozulur.abdestin bozulmasıSual:CEVaPEvet, farklıdır. Maliki'de sadece erkek, kendi ön avret yerine dokununca abdest bozulur, başkalarının avret yerine dokunsa bozulmaz. Şafii'de ise, kendinin, başkalarının, hatta altını temizlediği erkek veya kız bebeğin ön veya arkasına dokunmakla abdest bozulur. Maliki'de bozmaz.Şafii'de parmak uçları ve aralarıyla dokunulsa abdest bozulmaz. Sadece çıplak olarak parmakların içiyle ve avuç içiyle dokunmak bozar.Maliki'de ise, avuç içi veya elin yan tarafları veya parmakların alt ve yan kısımları veya baş taraflarıyla ön avret yerine çıplak olarak dokunursa abdesti bozulur. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Sual: Şafii mezhebinde, genç bir erkeğin çok yaşlı bir kadının eline dokunması abdestini bozar mı? Diğer üç hak mezhepte durum nasıldır?CEVaPŞafii'de bozar. Hatta çok yaşlı pirifani denilen bir erkek, çok yaşlı bir nineye dokunsa her ikisinin de abdesti bozulur. Şehvet kastı olmasa da, nine çok çirkin olsa da, hatta ölü olsa da yine abdesti bozulur. Yedi yaşından büyük kız çocuklarına dokunmak da abdesti bozar. Yedi yaşından küçük ise bozmaz. Hanbeli mezhebinin hükmü de bu konuda Şafii gibidir. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Maliki mezhebinde ise lezzet kastıyla dokunursa bozulur. Lezzet kastıyla dokunmaz, ama dokununca lezzet alırsa abdesti bozulur. Lezzet kastıyla dokunur, fakat lezzet duymasa da abdesti bozulur. Yedi yaşından küçük bir kız çocuğuna veya çok yaşlı kadına dokunmak abdesti bozmaz. Kadının saçına lezzet kastıyla dokunmak da abdesti bozar veya lezzet kastı olmadan kadın saçına dokunulur da lezzet duyarsa abdest bozulur. ama kadın saçları erkeğe dokunursa kadının abdesti bozulmaz. Çünkü kadın, bundan bir şey hissetmez. Hanbeli ve Şafii'de ise, saça dokunmak abdesti bozmaz. (El-fıkhü alel mezahibil-erbea)Hanefi mezhebinde ise, genç de olsa kadına dokunmak abdesti bozmaz. Hatta şehvetle de dokunsa bozmaz. Dokununca şehvetlense de, şehvetlenmese de, mezi gelmedikçe abdesti bozulmuş olmaz.Sual: S. Ebediyye kitabında, (Namazda gülmeyi yanındakiler işitirse, kahkaha denir. Kahkahayla gülmek abdesti bozar) deniyor. Ben bu ifadeden, yanımda kimse yoksa veya oradakiler sağırsa yahut çok gürültü olup duyamıyorlarsa, kahkahayla da gülsem, abdestimin bozulmayacağını anlıyorum. anladığım doğru mu?CEVaPDoğru değildir. Yanımızda insan olmasa da, yanımızdakiler duyabilecek kadar bir sesle gülmek abdesti bozar. isterse yanımızda hiç kimse olmasın, ölçü onların duyması değil, oradaki kimselerin duyabileceği derecede gülmektir.Bunun gibi, namazda kendi işiteceğimiz kadar bir sesle okumamız gerekir. Gürültü olur da, kendimiz işitmesek, yine aynı tonda okuduğumuz için namaz sahih olur.Cevap: Saç, sakal, bıyık, tırnak kesmek abdesti bozmaz. Kesilen yerleri yıkamak da lazım olmaz. Fıkh-i Gidani şerhinde diyor ki:"Tırnak kesince, abdest bozulmaz. Elleri yıkamak müstehab olur." Yara üzerindeki kabuğun düşmesi ile de abdest bozulmaz.Cevap: Sülük, çok kan emerse, abdest bozulur. Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler, çok emseler de abdest bozulmaz.Cevap: Vedi, mezi çıkınca dört mezhepte de abdest bozulur. Hanbelide gusül abdesti de lazım olur.Cevap: Çocuk emziren kadının abdesti bozulmaz.