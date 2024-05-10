Haber Tarihi: 10 Mayıs 2024 16:09 - Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 16:09

SGK çalışan annelere 325 Euro destek başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 325 Euro kaç TL?

Annelere 325 euro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Avrupa Birliği destekli projeyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, SGK çalışan annelere 325 Euro destek başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 325 Euro kaç TL?

SGK çalışan annelere 325 Euro destek başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 325 Euro kaç TL?
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Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlandı.

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

"Projeyle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon euro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız."

DESTEĞE KİMLER BAŞVURABİLECEK

Avrupa Birliği'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.
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