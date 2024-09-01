Sevilla yine kaybetti! Girona istediğini aldı!

İspanya Ligi'nde Girona'yı ağırlayan Sevilla haftayı mağlubiyetle kapattı ve milli araya galibiyet alamadan girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sevilla yine kaybetti! Girona istediğini aldı!
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01 Eylül 2024 22:14
İspanya Ligi'nde Sevilla ile Girona karşı kasrşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Girona oldu.

Girona'ya deplasmanda galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Ivan Martin ve 73. dakikada penaltıdan Abel Ruiz kaydetti.

Sevilla'da Galatasaray'dan transfer edilen Marcao 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetin ardından Girona puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyet almayan Sevilla 2 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde milli ara sonrasında Sevilla, Getafe'yi ağırlayacak. Girona, Barcelona'yı konuk edecek.

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