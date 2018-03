Sevgiliye yılbaşı ne alınabilir? Nişanlıya yılbaşı hediyesi neler olabilir?

SEVGİLİLERE ÖZEL YILBAŞI HEDİYELERİ

Yılbaşı çekilişi tam bilet fiyatı: 60 TL



Yılbaşı çekilişi yarım bilet fiyatı: 30 TL



Yılbaşı çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 15 TL













2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?



Yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiye tutarı belli oldu. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tam bilete çıkması durumunda, tarihin en büyük ikramiyesi verilecek. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, 2017 Milli Piyango ikramiyesi olarak 61 milyon TL büyük ikramiye kazanarak tarihe geçecek. Milli Piyango İdaresi verilerine göre, 2017 için 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.



BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.



Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.



18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEDE REKOR



Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi ve rekor! Milli Piyango'da büyük ikramiye hafta sonu yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon TL olarak dağıtılacak. Yılbaşı ikramiyesinin dağıtılacağı hafta sonu Milli Piyango tüm oyunlarından 348 milyon 180 bin Türk Lirası ikramiye dağıtacak. Milli Piyango'nun bu dağıtacağı rakam vatandaşlarımıza şimdiden büyük hayaller kurdurmaya başladı. Cumartesi akşamı yılbaşı çekilişinde vatandaşlar önemli bir heyecan yaşadı. Ancak Milli Piyango yılbaşı çekilişinin yanı sıra Sayısal Loto için de çekilişi gerçekleşti. Devir eden Sayısal Loto'dan 1 milyon 613 bin Türk Lirası toplandı.



Türkiye'de şans oyunlarında diğer oyunların da devretmesiyle birlikte hafta sonu için rakamlar çılgın noktaya ulaştı. Türkiye'de geçen hafta, Sayısal Loto'da 1.6 milyon TL, Süper Loto'da 5.7 milyon TL, Şans Topu'nda da 1.3 milyon TL devretti. Gerçekleşen devirlerle bu hafta dağıtılacak yılbaşı özel çekilişiyle ikramiye 68 milyon TL'yi aştı. Tüm dağıtılacak ödülleri toplarsak, hafta sonu dağıtılacak toplam ikramiye, Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu'nda dağıtılacak ikramiyenin 356 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor.



BİLET VEYA KUPON ARKALARININ İMZALANMASI BİR YARAR SAĞLAR MI?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



ZAMAN AŞIMINA UĞRAYIP ALINMAYAN İKRAMİYELERİN DURUMU NEDİR?



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.



MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ



Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.



Hamiline Ait Olma:Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi,

ikramiye almaya hak kazanır.



Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.



MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.



Yılbaşında sevgiye alınabilecek hediyeler burada! Yılbaşına çok az zaman kaldı ve birçok insan, sevgilisine yılbaşı hediye araştırmaya devam ediyor. Peki bu özel gün için ne tür hediyeler alınabilir? İşte haberimizden en ucuz, en çılgın, el ilginç fikirleri bulabilirsiniz.En özel, ilginç, sevdiklerini sevindirebilecek hediye önerileri burada! İşte yılbaşında değer verdiğiniz insanları mutlu edebilecek tüm hediyeleri ve özel fikirleri sizler için derledik.Güzel anılar biriktirmek isteyenler için polaraid makine- Çikolata tutkunlarına farklı markalardan çikolata sepeti oluşturmak- 2018'in beklenen konser ve etkinliklerine bir bilet- Günün her saatinde ona sevginizi gösterecek bir saat- Ellerini tutamadığınız zamanlarda sıcak kalması için bir çift kırmızı eldiven- En sevdiğiniz resimleri bastırabilir ve mandallı fotoğraf asma ipi ile beraber kendisine hediye edebilirsiniz.- Anlamlı bir kolye ya da benzer aksesuarlar- Odasını sevdiği kokularla dolduracak renkli mumlar- Bir tema çerçevesinde seçeceğiniz fotoğraflarla masa takvimi oluşturmak- Sizin için özel olan bir yazarın, şairin kitabı veya ressamın tablosu- Takip ettiği bir dergi için yıllık abonelik- Yemek yapmayı sevenler için yemek kitabı ya da kendi tariflerini not edeceği yemek defteri- Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap- Ev dekorasyonuna canlılık katacak bir ev bitkisi- Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteliyle ve sınırsız dinleyebilmesi için, müzik üyeliği. - Takip ettiği bir dergi için yıllık abonelik- Yemek yapmayı sevenler için yemek kitabı ya da kendi tariflerini not edeceği yemek defteri- Soğuk kış günlerinde giydikçe sizi hatırlayacağı kırmızı bir kazak hatta yılbaşı ruhunu yansıtmak için bir çift geyikli çorap- Ev dekorasyonuna canlılık katacak bir ev bitkisi- Her an her yerde ruh halinize göre paylaşacağınız müzikleri yüksek kaliteliyle ve sınırsız dinleyebilmesi için, müzik üyeliği. Ya da dijital yerine nostaljik bir tat sevenlere pikap/plak ikilisi.- Sürpriz bir yılbaşı sofrası, en sevdiği yiyecekler ve içecekler eşliğind Ya da dijital yerine nostaljik bir tat sevenlere pikap/plak ikilisi.- Sürpriz bir yılbaşı sofrası, en sevdiği yiyecekler ve içecekler eşliğind1-Parfüm (ilk sırada parfüm var, aslında kızların çoğu sizin seçtiğiniz bir kokuyu kullanmak istiyorlar beyler)2-Çiçek (çiçek sevmeyen alerjisi olan kızlar olabilir ama bu tarz ekstrem durumlar dışında çiçek genellikle beklenen hediyeler arasında)3-Yüzük (yüzükten kastımız öyle düz bir yüzük değil, anlamlı olması bekleniyor)4-Yemek Organizasyonu (bu hediyeden çok süprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış, ortamı güzel olan bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar)5-Kolye (kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bişeyler yazmalı ya da içinde fotoğraflarınız olmalı)6-Fotoğraf Albümü (ikinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir)7-Çikolata (Tabiki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.)8-Kendi yaptığınız müzik CD si (İçinde birbiriniz için anlamı olan şarkılar varsa tamamdır.)9-Film (sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir)10-Ayakkabı (sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler)11-Çanta (Ayakkabı için geçerli olan kurallar çanta için de geçerli. Eğer sevgilinizin hoşuna gitmeyecek bir çanta alırsanız ya sizi kırmamak için onu değiştirmez ama kullanmaz, ya da değiştirir ve siz üzülebilirsiniz)12-Kozmetik Mağazasından Hediye Çeki (Kızların makyaj malzemelerine düşkün oladuklarını, olmasalar bile illaki kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Yani aslında çok işlevli bir hediye.)13- Vücut Bakım Setleri (Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.)Eğer klasik bir hediye almak istiyorsanız yılbaşında saat ve parfüm sevdiğinize hediye edebilirsiniz. Arkadaşlar arasında bir yemek organizasyonu yapıp kendi evinizde yılbaşı hediyesi verebilisiniz. Geçen yıla ait bir fotoğraf albümü yaparak hem anıları hatırlayabilir hem de 1 yıllık geçmişinize bakabilirsiniz. Malum ocak ayı kış mevsimi sevdiğiniz birine alacağınız kırmızı atkı ve bere ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.Karıştırıcı Kişiye Özel 50 Yıllık Takvim Magic Mug– Sihirli Kupa Tek Fotoğraflı Bir Yıl Böyle Geçti Yılbaşı Yapbozu Yılbaşı Sweatshirtleri– Show MustGo On Nostaljik Lezzetler ve Oyuncaklar LoveMatter– Aşk Ölçer Kraft Origami CüzdanBir bayanı mutlu etmenin yolu güzel hediyelerden geçer. Yani aslında çok işlevli bir hediye.)13- Vücut Bakım Setleri (Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür.)Yılbaşı heyecanı başladı! Bu hafta 2017 yılı sona erecek ve 2018 yılının ilk gününe çok az kaldı. Peki yılbaşı haftasında hangi günler tatil olacak? Yılbaşında neler yapılabilir ve sevdiklerinize hangi hediyeler alınabilir? İşte merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz...Yılbaşı demek, parfümlerde indirim demek! Hem kendinize hem de sevdiklerinize birer parfüm hediye edebilirsiniz.¦ Kıyafetten daha çok kozmetiğe para harcayan arkadaşınız için de tabii ki en iyi hediye kozmetik.¦ İlginç sweatshirtler efsane bir hediye olabilir.¦ Gözünüzü açtığınız andan itibaren takım elbiseyle gezen babanıza en uygun hediye, illa ki ihtiyacı olan kösele ayakkabı.¦ Fazla samimi olmadığınız; ama yine de hediye almanız gereken biri için ise yılbaşı konseptli çoraplar hem eğlenceli hem de uygun fiyatlı bir hediye olabilir.¦ Sizin çeşit çeşit, renk renk kabanlarınız varken, yıllardır aynı kabanı giyen anneniz için yepyeni, hem de modaya uygun bir kaban almaya ne dersiniz?¦ "Erkeklere hediye almak çok zor" diyenler için aksesuarlar her zaman kesin çözüm.¦ Kampüse giden tarz arkadaşlarınızın şekline şekil katacak sırt çantası alabilirsiniz.¦ Nasıl bir şey almak gerektiğine bir türlü emin olamadığınız biri varsa, kadın/ erkek fark etmez, en sağlam hediye atkı-bere-eldiven üçlüsü.¦ Yemek organizasyonu da olabilir. Bu hediyeden çok sürprize giriyor aslında ama kızlar hediye olarak sizden şık bir yerde ayarlanmış bir mekanda romantik bir yemek bekliyorlar.¦ Kolye de yüzük gibi düz değil anlamlı olmalı. Yani üstünde sizin için anlamlı bir şeyler yazmalı..¦ Fotoğraf albümü çeşitleri de artık bir hediye seçeneğine girdi. İkinizin beraber çekindiğiniz, güzel mutlu anlarınızla dolu bir fotoğraf albümü gerçekten iş görecektir.¦ Çik olata da önemli. Tabii ki de size gidip marketten çikolata alın demiyoruz. Süslü, farklı renklerde tatlarda ve farklı çeşitlerde çikolataların satıldığı bir çok pastacı var.¦ Film... Sevgilinizin tarzını biliyorsanız, onun daha önce izlemediği ve izlerken zevk alacağı bir film güzel bir hediye olabilir.¦ Ayakkabı. sanırım bu seçenek için kız arkadaşınızın ayak numarasını bilmeniz ve sevdiği tarzı yakalamanız gerekiyor beyler.¦ Vücut Bakım Setleri... Kadınlar güzel kokulara ve güzel kokmaya bayılırlar, vücut losyonları ve kremleri içinde olan bir set işinizi görür..KOÇOna kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir.BOĞAO yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz.İKİZLERDeğişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir.YENGEÇRomantik ve geçmişi çağrıştıran eşyalardan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.ASLANDikkat çekmeyi ve gösterişi seven bu insana kesinlikle basit, ucuz ve sıradan bir hediye almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.BAŞAKSon derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar'a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz.TERAZİHer zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz.AKREPHer zaman gizemli ve çekici görünmeyi başaran Akrepler için siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafetler, aksesuarlar, ipek, saten ve kadife kumaşları seçebilirsiniz. Gündüz kıyafetlerinde dikkat çekmeyen sade çizgileri severken, geceleri seksi ve çekici kıyafetlerle görünmeyi tercih eden Akrepler kıyafetlerinde genellikle dar kesimleri tercih ederler. Çanta, gözlük, iç çamaşırı gibi hediyelere de bayılırlar. Kokuları da genellikle dikkat çekici ve etkileyicidir.YAYHer zaman özgür ve rahat olmayı seven Yay burcu insanı, her an bir yolculuğa çıkacakmış gibi giyinmeyi sever. Bu yüzden spor kıyafetler ona çok uygundur. Spor ayakkabılar, eşofmanlar, polo yaka süveterler mavi ve mor tonları onlara çok yakışır. Evlerine hediye almayı düşünüyorsanız otantik objeleri, pratik ve kullanışlı eşyaları tercih edebilirsiniz. Seyahat çantası veya kamp malzemeleri de hoşuna gidecektir.OĞLAKGenellikle geleneksel ve ciddi görünen Oğlaklar için kalite çok önemlidir. Klasik bir şıklığı her zaman tercih ederler. Koyu renkler, uçuk gri ve pastel tonlar, kaliteli deri kemerler, el çantası ve klasik parfümleri çok severler. Eskiye oldukça bağlı oldukları için modası geçmeyen çizgiler onlar için önemlidir. Evi için bir hediye almayı düşünüyorsanız, bir satranç takımı, aile resimlerini sergileyecekleri bir resim çerçevesi, porselen takımlar veya bir duvar saati çok hoşuna gidecektir.KOVAÖzgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve asi ruhlu Kova için kesinlikle orijinal bir hediye düşünmelisiniz. Genellikle başkalarına benzemekten hoşlanmadıkları için sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlginç aksesuarlar, en son teknolojiye göre yapılmış elektronik ürünler, elektrikle çalışan ilginç eşyalar, gelecek yılın modasını yansıtan kıyafetler, bilgisayar aksesuarları, en son moda olan parfümler, bilimkurgu kitapları veya filmler onun favorisi olabilir.BALIKDuygusal, hayalperest, romantik ve sanatçı ruhlu Balıklar iyimserlikleri ve yardımseverlikleri ile de tanınırlar. Ruh halleri değişken olduğu için kıyafetlerinde de bu zıtlığı yansıtmaktan hoşlanırlar. Fantastik ve süslü şeyler kullanmaya bayılırlar. İlginç aksesuarlar, pelerin, şapka, çorap, ayakkabı gibi hediyeler hoşlarına gidecektir. Ayrıca değerli taşlara takılara, gözlüklere ve balık motifli objelere de bayılırlar. Üzerlerine tam oturan giysilerden ziyade hafif dökümlü olan şeyleri severler.Yılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor.1 Ocak Yılbaşı23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün30 Ağustos Zafer Bayramı31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı31 Aralık Yılbaşı gecesiCanım arkadaşlarım Hepinizin yeni yılını kutlarım.Mutlu yıllar efendim. Yeni yılınız kutlu olsunAllah'ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllarSevgili dostlarım Hepinize iyi yıllar dilerim.Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimleSevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyleBaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!Yeni yılın kellere saç, hastalara ilaç, züğürde para, sıvacıya mala, işsize iş, dişsize diş, olmayana çocuk, üşüyene gocuk, kolaya buz, yemeğe tuz, nazar değmişe hoca, evde kalmışa koca, dırdırcıya akıl, onu çekene sabır vermesini dilerim. Mutlu yıllar.Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!Barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl için en içten selamlar gönderiyorum sana Yeni yılın kutlu ve mutlu olsunDeğişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Yeni yılın en mutlu değişimlerle başarı, sağlık ve bol paralar getirmesi dileğiyle.Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış olur. Yeni yıl paylaşımlarımızın yılı olsun. Mutluluk, esenlik ve sevinçler getirsin. Mutlu yıllar dilerim.Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle. Nice mutlu yıllara.Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar.Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllarYeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu YıllarYeni yılımız kutlu olsun Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize pekguzelsozler.com uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar...* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...* Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.* Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.* Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.* Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...* Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.* Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle... Nice mutlu yıllara.Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.