Sevgiliye Sözler 2023: Kısa Romantik Anlamlı Sevgiliye Sözler

Sevgiliye güzel sözler söylemek, sevgilinizle veya eşinizle olan ilişkinizi kuvvetlendirmek için yapabileceğiniz şeyler arasında yer almaktadır. Sevgiliye güzel sözler, kullanabileceğiniz güzel anlamlar içeren cümlelerdir.Seni ben canımın içinde sakladım. Kalbimin ta derinliklerindeSen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansınVe aşk. Herkesi ona benzetip, Kimseyi onun yerine koyamamaktı.Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.Kendimi görebileceğim en güzel ayna bana aşkla bakan gözlerindir.Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdirAşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın.Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardımAklımda olduğun sürenin yarısı kadar yanımda olsan, hiç sorun kalmayacak gibime geliyor.Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetmeAşk, ölüme kadar insanda yaşayan tek histirBir kişiyi sevmek kolaydır, vazgeçmek zordur.Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var.Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.Aşk da önemli olan aynı elleri tutmak değil, bir ömür hiç bırakmamaktır.Anladım ki aşk; her iki tarafı da mağdur eden, yürekte izinsiz gösteri yapan mutluluk karşıtı bir eylem.Sana kötü bir haberim var aşkım. Seni dünden daha çok özlemişim...Bugün günlerden ne? Yoksa sensizlik ertesi mi?Gözlerimin içindeki ülkemsin. Her sokağın ayrı bir devrim...Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. Çok şükür bugün de aşığım sana...Dünyalar kadar seven bir şehir kadar özlemiyor şimdi...Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde...Ben sadece kışın karpuzu yazın portakalı özlerdim. Şimdi bir de sen çıktın başıma...Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık. Tanıyamam seni...En çok ta çayın demlisini aşkın senlisini seviyorum aşkım...Hadi kalbim topla kırıklarını da duaya gidelim. Yaradan'dan başkası anlamaz bizi...Sen oradan bir canım dersin. Benim kalbim kaburgamın altına sığmaz burada...Uzağız sevgilim ama yüreğimde uyanıyorsun bugün...Öptüm aşkım geceyi aydınlatan o güzel gözlerinden...Küçücük şu yüreğimde dünyalar kadar sen var...Belki kavga ederiz veya birbirimizi üzeriz ama ne olursa olsun hep yanımda kal bir tanem...Nasıl özlediğimi anlatsam aramızdaki yollar dağlar taşlar utanır...Çok güzel gözlerin vardı. İçinde kaybolacağım cinsten. Ve sanırım kayboldum...Bir tek sen varsın ömrümde aşkım gerisi mi? Vesaire...Seni canımdan çok seviyorum. Seni helalim geleceğim olduğun için saklıyorum kendime...Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.Her şey bana baktığın an başladı.Sen bir gül bahçesinde açan en nadide çiçeksin sevdiceğim.Gözlerim, kulaklarım, ellerim ve kalbim sana mühürlü sevdiğim.Anladım ki beni annem senin için doğurmuş bebeğim.Sen gördüğüm en güzel rüyasın hiçbir zaman uyanmak istemediğim.Koku, tat, sıcak... sende her aradığım vardı. Seni soğuk bulanlar, ısıtamayanlardı.İsterse dünyalar sizin olsun, yeter ki o benim olsun.Her gün filiz veren bir sevda benimkisi ve en büyütüyorsun aşkınla beni.Bütün mükemmel sevgililerin sadece kitaplarda olduğunu sanıyordum.Dünyanın bütün güzellikleri sende toplanmış gibi sevgili.Bir çift göze aşık ve diğer bütün gözlere körümMutluluğu sende bulan senindir. Ötesi Misafir ...En güzel şiirlerde bile yazılamayan bir kafiye gibisin sevgilim.Sevgiyle ilgili tek sorun, seni sevmelere tek bir ömürde doyamayacak olmam.Elini tutup, gözlerine baktığım Seni seviyorum diye haykırdığım "Son Aşkım" sen olur musun?Dünyan öyle bir kararsın ki, seni aydınlatan tek ışık gözlerim olsunBütün insanları sevebilirdim, sevmeye senden başlamasaydım.Bir gün beyazlar giyip benim olsana sevdiğim.Ah be adam sana herhangi bir hediye değil, ömrüm armağan edilmeli.Sensiz geçen bir an, en derin boşluktur bana, o yüzden hep sen ol yanımda.Sen varsın ya, artık kimse beni yalnız bırakamaz.Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.Ne bakmaya doyuyorum ne de bakarken doyuyorum sana.Senin tarafından sevilmek sadece mutluluk değil aynı zamanda muhteşem bir hediyedir.Senin dünyan kararsın bir ben aydınlatayım aşkımla.Benim en büyük sırrım sensin. Kimseye anlatamam, sadece yaşarım o sırrı.Yanında uyanmak bir rüyanın gerçekleşmesi ve güne başlamanın en güzel gerekçesidir.Gülüşünü göremediğim ve hissedemediğim gün, büyük ihtimalle ölmüş olduğum gündür.Bir kurşun ol saplan kalbime, çıkarırsam namerdim.Sonuna kadar birbirimizi sevelim ve bizi çekemeyenleri çatlatalım.Gördüğüm en güzel rüyasın ne olur uyandırma beni.İsmim aynı isim ama sen söyleyince dudaklarından damlayan bal gibi oluyor.Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız.Bir gün aynı deftere seninle imza atmak istiyorum.Sevdiğiniz kişi tarafından sevilme duygusuna hiçbir duygu eşit olamaz.Sen benim gözümde bir damla yaş olsaydın seni kaybetmemek için asırlarca ağlamazdım.Ben bir deliyim, sürekli adını sayıklayan.Sana bir gül vermek istiyorum ama korkuyorum sevgilim, ya seni görünce utanır da solarsa diye.Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni.Güzelliğin aklımı başımdan alıyor ve sonra bırakıyorum işi gücü.Kim ne derse desin sen benim duymak istediğim tek şarkısın.Sen günaydın demeden günüm iyi geçmez benim.Yağmurları sevmezdim ta ki altında seninle ıslanıncaya kadar.Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya.Biz sevdamızı çöpte bulmadık ki çöpe atalım.Sen gittiğinde seni özleyecek kadar değil, eksik kalacak kadar seviyorum.Sen aşkın en güzel çiçeğe konmuş halisin. Seni seviyorum gülüm.Olduğun yerde ne aya gerek var ne de güneşe. Karanlığımı aydınlatanım seni seviyorum.Yanımda olsan şimdi, nasıl da sevesim var seni.Aynı şehir ya da dünyanın bir ucu olması fark etmiyor sevgin içim oldukça!Seni ve sana ait olan her şeyi çok seviyorum sevgilim.Ben seni koklasam nefesimi vermeye kıyamam.Gözümle gördüğüm değil, gönlümde kördüğümsün. Çözmeye niyetim yok, sen benim ömürlüğümsün.Yine gece yine hüzün ve yine içimde sen Ve yine biliyor musun? İçimde sen olunca hüzün de güzel.Öyle uzaktan seyretme adına hayran olduğum yar. Buyur gel ömrüme, ömrüm, ömrün olsun. MevlanaAcılarımı bile tatlandırıyor aşkın. Yıkıma terkedilmiş kalemin bütün hücrelerine sürülmüş iksir gibisin.Bir kelimeye milyonlarca anlam yüklediğim felsefemsin. Sen olmadığın zaman anlamsız kalırım, gereksiz olurum.Seninle her şeye varım ben, sen benim uğurlu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle, sen iste canım senin olsun.Senden önce eksiktim Şekersiz çay gibi Sonra sen geldin çayıma şeker, yüreğime ilaç oldun, hoş geldin. İyi ki geldin hep bende kal sevgilimAğzımdan çıkacak söz olsan konuşmam, gözümden akacak yaş olsan ağlamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere bırakmamSen bazen en zifiri karanlık gecemin güneşi, sen bazen yaşanacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni.Baharda toprağa düşen cemre gibi düştün yüreğime kırkikindi yağmurları gibi ıslattın düşlerimi o günden sonra hep kalbimde çiçek açtın ey sevgili.Canımı kapına, yüreğimi ellerine, ruhumu bedenine, uykumu yatağına, öpücüklerimi dudağına göndereceğim! Ve yemin ederim seni ölünceye kadar seveceğim!Puslu sabahlarda, kırağı tutan çiçek yapraklarında, bir idam mangası karşısında nefes bile almadan sevdim seni. Öyle sevdim ki ölecek kadar çok sevdim.Adını gökyüzüne yazdım her sabah sende doğsun diye, yüreğini yüreğime yazdım canın yandığında benimle yansın diye, adını canım koydum sen öldüğünde bende öleyim diye.Dün gece çoban yıldızı ile seni bekledik deniz kenarında sabaha dek. Denizin mavi sularında gözlerinin izi kalmış. Şafak söktü ben deniz kenarında kaldım yalnız sırılsıklam.Aşk bir rüyadır. Kimi gerçekten sadece hayallerinde yaşar. Kimi yaşarken gözleri ve yüreği ile görür. Bildiğin rüya işte, yaşarken yaşanan mucize; gözü açık rüya görmektir seninle aşkAşk seni koklamaktır. Senin kokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.Ya çok yanlış zamanda karşılaştık ya da hiç karşılaşmaması gereken iki insandık. Biz neydik bilmiyorum. Sevgili desem değil aşık desem değil bildiğin rastlantıydık işte, ondan öteye gidemedikDur ve dinle! Duyduğun her ayak sesi benim olabilir. Çalan her zilde benim parmağım kalmıştır. Perdeleri ardına kadar kapatma belki karşı binanın çatısında sana el sallayan ben olabilirim.Hasretim sana yar, seni sevmem bir kızılcık çiçeğinin baharına dönmesi gibidir. Senin bakışların ömrümü uzatan bir iksir Ve ben sevgili, şimdiye kadar hiç kimsede hissetmediğim duyguları seninle yaşıyorum.Biz seninle bir salkımın iki aşık üzümüyken, başka şişelerden şarap olmuşuz, başka hayatlarda harap olmuşuz. Biz seninle bir denizin iki aşık balığı iken, başka sularda yüzüp durmuşuz, başka kıyılara vurmuşuz.Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.Sarıl be! Öyle bir sarıl ki beklediğim her güne kırıldığım her ana değsin. Öyle bir sarıl ki tüm kırıklarımı toparlasın. Hatta öyle bir sarıl ki seviyorum diyenler sevgisinden utansın.Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.Dünyadaki herkesin parmak izinin farklı olması, kimsenin sana benim gibi dokunamayacağının kanıtıdır.Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.Nedir senin gerçeğin. Aşk kime yakışır, vuslat kime? Canı seni çekene mi, senin için canından geçene mi?Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.Ey yar! Seninle ölmeye geldim. Ateşsen yanmaya, yağmursan ıslanmaya, soğuksan donmaya geldim. MevlanaSeni anlatabilsem seni. Yokluğun cehennemin diğer adıdır. Üşüyorum kapama gözlerini. Ahmet ArifŞehrime gel sevgili. Yarın çık gel. Bırak her şeyi bir bekleyenim var de gel. Gel ki bu şehir adımlarınla anlamlansın. Gel ki bu şehir nefretim olmaktan çıksın. Gel ki nefes alayım. Gel. Nazım HikmetCanım benim bilir misin? Canım dediğimde içimden canım çıkıp sana koştuğunu duyarım hep. Ahmet Arif