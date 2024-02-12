Sergio Ramos'un hedefi Milli Takım!

Sevilla forması giyen Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı ile EURO2024'te forma giymek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sergio Ramos'un hedefi Milli Takım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2024 18:26
Sevilla'nın deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı ile mücadele etmek istediğini söyledi.

Sevilla'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçın ardından İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin karşılaşmayı tribünden takip ettiği hatırlatılan Ramos, "Bizi izlemeye gelmesi beni mutlu etti. Bir İspanyol olarak teknik direktörün elinde muazzam bir oyuncu çeşitliliği var ve zor seçimler yapacaktır. Ancak tüm İspanyollar her zaman milli takıma girme hırsıyla çalışır ve oynar. Kararı teknik direktör verir" şeklinde konuştu.

İspanya ile 2 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazanan Sergio Ramos, son olarak 2021 yılında milli takım forması giymişti.

Sevilla'da bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery