Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
0-010'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
0-08'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
0-011'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
0-09'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
2-049'
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-141'
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-176'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
0-049'
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-264'
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-280'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
0-052'

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geri dönen Sergen Yalçın, "Burada olmak çok güzel. Her şey çok ani oldu, çok ani..." dedi.

İşlerin hızlı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Ertesi gün antrenman, 2 gün içinde maç. Yoğun bir tempo. Hemen başladık, antrenman maç... Hazırlanma, alışma fırsatı olmadı. Hızlı oldu. Ancak bizim iş böyle. Bazen hızlı oluyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transferdeki eksikler hakkında konuşan Yalçın, "Milli ara bizim için çok iyi olacak. Biz oyuncuları, takımı tanıyacağız, çalışma imkanı bulacağız. İyi bir hazırlık yapacağız. Sakat, eksik oyuncular var. Eksik bölgeler var. Milli arada hepsini dolduracağız." dedi.

Son olarak Sergen Yalçın, "Değişik bir format düşündük. Bakalım nasıl olacak, biz de bilmiyoruz. Takım ve oyunla ilgili bir şey söylemem zor. Bizim için de sürpriz olacak. Oyuncu kalitemiz iyi, karakterli oyuncularımız var. Henüz sezon yeni başlıyor. Biz de tam o sürece denk geldik. Nasıl başlarsan öyle gider derler." sözlerini sarf etti.
