Şener Şen Öğretmen mi? Yeşilçam Efsanesi Hakkında Şaşırtan Gerçek

Türk sinemasının yaşayan efsanesi, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz "Badi Ekrem"i, Muhsin Bey'i ve Eşkıya'sı... Şener Şen denilince akla onlarca kült karakter geliyor. Ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde usta oyuncu, filmleriyle değil, bilinmeyen geçmişiyle gündemde. Arama motorlarında sıkça sorulan "Şener Şen öğretmen mi?", "Şener Şen nerede öğretmenlik yaptı?" sorularının cevabı, hayranlarını şaşırtıyor. İşte Şener Şen'in sınıf tahtası başındaki yılları...

Şener Şen Öğretmen mi? Yeşilçam Efsanesi Hakkında Şaşırtan Gerçek
Yeşilçam'a adım atmadan ve milyonların sevgilisi olmadan önce, Şener Şen hayatını kazanmak için bambaşka bir yoldan geçti. Usta oyuncu, 1960'lı yılların ortalarında Doğu Anadolu'da sınıf öğretmenliği yaptı.

Sanat okulundan mezun olduktan sonra öğretmen açığını kapatmak üzere atanan Şener Şen, meslek hayatına İstanbul'un ışıltılı dünyasından çok uzakta, zorlu şartlarda başladı.

📍 Şener Şen Nerede Öğretmenlik Yaptı?
Şener Şen'in öğretmenlik serüveni, Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Fenek Köyü'nde başladı. Burada ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Şener Şen, köy çocuklarına okuma yazma öğretti ve yaklaşık 2 yıl boyunca bu kutsal mesleği icra etti.

Usta oyuncu, o yılları bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı:

"O zamanlar lise mezunlarını veya sanat okulu mezunlarını 'yedek öğretmen' olarak alıyorlardı. Ben de başvurdum, Muş'un Malazgirt ilçesine, Fenek köyüne düştüm. 2 yıl orada öğretmenlik yaptım. Çok güzel, çok öğretici yıllardı."

🎬 Badi Ekrem'den Mahmut Hoca'ya: Sinemadaki Öğretmen Rolleri
Gerçek hayattaki öğretmenlik tecrübesi midir bilinmez ama Şener Şen, sinema kariyerinde de unutulmaz "eğitimci" rollerine imza attı.

Badi Ekrem (Hababam Sınıfı): Kırmızı eşofmanları ve "Ben bu yaz nerdeydim?" repliğiyle hafızalara kazınan, Türk sinemasının en komik beden eğitimi öğretmeni.

Mesudiyeli Mesut (Züğürt Ağa): Filmin sonunda ağalıktan vazgeçip, her işi yapmaya çalışan karakterin naifliği, onun Anadolu'daki öğretmenlik günlerinden izler taşıdığı yorumlarına neden olmuştur.

🎭 Öğretmenlikten İstifa ve Tiyatroya Geçiş
Muş'taki görevinin ardından İstanbul'a dönen Şener Şen, öğretmenliğe devam etmek yerine içindeki sanat aşkına yenik düştü. Şehir Tiyatroları'na figüran olarak girerek oyunculuk kariyerine başladı ve ardından Türk sinemasının zirvesine tırmandı.

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, hem gerçek hayatta tebeşir tozu yutmuş olan Şener Şen'in hem de tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz.
