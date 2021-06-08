Sen Çal Kapımı yeni sezon ilk bölüm izle (YENİ BÖLÜM)
Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezon FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hander Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda. Sen Çal Kapımı yeni fragmanı hayranları arasında en çok konuşulan konulardan birisi oldu. FOX'ta yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanında neler var? Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
Sen Çal Kapımı yeni sezon ilk bölüm izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor.
9 Haziran 2021 Çarşamba Sen Çal Kapımı saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM, SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE
Serkan'ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır…