Sen Çal Kapımı yeni sezon ilk bölüm izle (YENİ BÖLÜM)

Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezon FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hander Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda. Sen Çal Kapımı yeni fragmanı hayranları arasında en çok konuşulan konulardan birisi oldu. FOX'ta yayınlanan dizinin yeni sezon fragmanında neler var? Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

08 Haziran 2021 23:17
Sen Çal Kapımı yeni sezon ilk bölüm izle (YENİ BÖLÜM)
Sen Çal Kapımı yeni sezon ilk bölüm izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor.
9 Haziran 2021 Çarşamba Sen Çal Kapımı saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM, SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM İZLE

Serkan'ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda'nın Serkan'dan sakladığı büyük bir sır vardır…

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 



SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM TANITIMI İÇİN TIKLAYIN

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür

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