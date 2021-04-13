Semerkand TV mukabele saat kaçta? Semerkand TV hatim saati

Semerkand TV mukabele saat kaçta? Semerkand TV hatim saati Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok aratılanlar arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanların heyecanı giderek artıyor. Bu ay içerisinde aynı zamanda mukabeleler de yapılıyor. İşte Semerkand TV mukabele saatleri

13 Nisan 2021 08:56
Semerkand TV mukabele saat kaçta? Semerkand TV hatim saati
Semerkand TV mukabele saatleri belli oldu. Ramazan ayı ile birlikte mukabele de ilgi çeken konular arasında yer aldı. Bu ay içerisinde Kur'an-ı Kerim'i okumak ve dinlemek isteyen Müslümanlar mukabelelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar Semerkand TV'de mukabelenin kaçta yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Semerkand TV'de mukabele saat kaçta?
SEMERKAND TV MUKABELE SAATİ

Semerkand Tv Mukabele Saati: 05:00 ve 14:00'te başlıyor.

MUKABELE NEDİR?

Mukabele: Karşılık, cevap anlamlarına gelmektedir. Kur'an literatüründe mukabele: Cebrail aleyhisselam-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder. Ramazan-ı Şerif'in en mühim vasfı, bir Kur'an-ı Kerim mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrail'le birlikte o zamana kadar nazil olan Kur'an'ı mukabele usûlüyle karşılıklı okurlardı. Ömrünün son ayında ise iki kere tekrarladılar.

İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir." (Tirmizi, Fezailü'l-Kur'an 16)



TRT 1 MUKABELE SAATİ

TRT1'de mukabele Ramazan ayı boyunca her gün saat 04:50'de gerçekleşiyor.

KANAL 7 MUKABELE SAATİ

Kanal 7'de mukabele, saat 04:30'da başlıyor.



MUKABELE NASIL OKUNUR?

Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.

Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.

KURAN HATMİ (MUKABELE) 1. CÜZ 

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 2. CÜZ



KURAN HATMİ (MUKABELE) 3. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 4. CÜZ



KURAN HATMİ (MUKABELE) 5. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 6. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 7. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 8. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 9. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 10. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 11. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 12. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 13. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 14. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 15. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 16. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 17. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 18. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 19. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 20. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 21. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 22. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 23. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 24. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 25. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 26. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 27. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 28. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 29. CÜZ

 

KURAN HATMİ (MUKABELE) 30. CÜZ VE HATİM DUASI



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