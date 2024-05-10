Haber Tarihi: 10 Mayıs 2024 15:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 15:15

Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB atama sonuçları

Proje okullarına atama sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, binlerce öğretmen tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde aldığı proje okulu tercih başvuruları için kritik güne girildi. Bununla birlikte tüm gözler MEB'in atama sonuçları sayfasına çevrildi. Peki, proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB atama sonuçları
Abone Ol
"MEB Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde aldığı proje okulu tercih başvuruları için kritik güne girildi. Bununla birlikte tüm gözler MEB'in atama sonuçları sayfasına çevrildi. Peki MEB Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları,10 Mayıs 2024 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Atama yapılan öğretmenler için tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak. Bu, öğretmenlerin yeni görev yerlerine uyum sağlamaları için önemli bir süreç
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB atama sonuçları Gündem Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB atama sonuçları
Kocaelispor, doğrudan final hesabı yapıyor! Spor Toto 1. Lig Kocaelispor, doğrudan final hesabı yapıyor!
Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2024 Gündem Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2024
Harry Kane'in büyük laneti; film olur! Bayern Münih Harry Kane'in büyük laneti; film olur!
TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı Türkiye Kupası TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı
Gelinim Mutfakta Zeynep boşandı mı, kimdir, kaç yaşında? Gündem Gelinim Mutfakta Zeynep boşandı mı, kimdir, kaç yaşında?
Galatasaray, 4 dakikada kombine tüketti! Galatasaray Galatasaray, 4 dakikada kombine tüketti!
Fenerbahçe'de tükenmişlik sendromu Fenerbahçe Fenerbahçe'de tükenmişlik sendromu
1. Lig'de kader haftası! Nefes kesecek maçlar var! Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de kader haftası! Nefes kesecek maçlar var!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kararı!
2
Bayern elendi, Galatasaray dev gelirden oldu
3
Wilfried Zaha ayrılığı kafasına koydu; Okan Buruk detayı...
4
Beşiktaş'tan Rey Manaj hamlesi
5
De Rossi: ''Ne yapalım, çok güçlüler''
6
Khvicha Kvaratskhelia'ya iki dev talip!
7
İsmail Kartal isyan etti: "Ben daha ne yapayım!"

SON HABERLER

yukarı ok