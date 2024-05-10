Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB atama sonuçları

"MEB Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde aldığı proje okulu tercih başvuruları için kritik güne girildi. Bununla birlikte tüm gözler MEB'in atama sonuçları sayfasına çevrildi. Peki MEB Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?



PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Atama sonuçları,10 Mayıs 2024 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.



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Atama yapılan öğretmenler için tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak. Bu, öğretmenlerin yeni görev yerlerine uyum sağlamaları için önemli bir süreç

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