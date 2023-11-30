Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ne İş Yapar?

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Şeker Yatırım kaç lot verir, düşer, hangi bankalarda? | Şeker Yatırım halka arz helal mi, alınır mı? Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman işlem görecek? SPK 23 Kasım tarihinde 3 yeni halka arzı açıkladı! Bu şirketler; Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Piyasa ile yakından ilgili olanlar Şeker Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz tarihi ne zaman? İşte, detaylar...Şirketin halka arzına 3 milyon kişinin katılması halinde 17-18 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz tarihi henüz belirlenmemiştir.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketi; "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak SPK mevzuatlarına uygun şekilde aracılık, pay/VİOP piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemleri, kurumsal finansman, yatırım danışmanlığı, kaldıraçlı alım satım işlemleri ve SWEET gibi faaliyetleri yürütmektedir.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hissesi 7,00 TL'den halka arz olacak.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hissesinin sembolü "(SKYMD)" olacak.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzının büyüklüğü 367,5 milyon TL olarak açıklandı.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz açıklık oranı 35,71%'dir. Toplamda 52,5 milyon adet lot dağıtılacaktır.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin katılım endeksine uygunluğu henüz belli değildir.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. onaylı izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketinin 3 ortağı bulunmaktadır: Şekerbank T A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Samruk Kazyna İnvest, Şekerbank T A.Ş. Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı.Şeker yatırımın net dönem karı rakamı 2021 döneminde yıllık bazda 30,4% düşüşle 18.700.000 TL seviyesine gerilemiştir şirketin artan satış gelirine rağmen faaliyet ve finansman giderlerindeki artış net kar rakamını olumsuz etkilemiştir şeker yatırımın net kar rakamı 2022/12 döneminde 2021/12 ye göre yıllık bazda 167,4% artışla 50 milyon TL seviyesine yükselmiştir bu yükselişte şirketin artan operasyonlarından elde ettiği brüt kar rakamının yanı sıra azalan finansman giderleri etkili olmuştur.Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, Vakıfbank ve Halkbank dahil olmak üzere tüm bankalar ve aracı kurum üzerinden halka arza katılmak mümkün.Şeker Yatırım halka arzı, "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleşecek. Bu sebeple Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden talep girişi yapılabilir.Borsada satış yöntemi ile gerçekleşecek halka arzda toplamda 52.500.000TL nominal değerli hisse halka arz edilecek.Halka arz büyüklüğü 367.500.000 Lot olan Şeker Yatırım Menkul Değerler, tamamen "Eşit Dağıtım" olacak.Şirketin halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığını henüz duyurulmadı. Arzın ardından Şeker Yatırım SKYMD kodu ile işlem görecek.