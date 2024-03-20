Haber Tarihi: 20 Mart 2024 13:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 13:22

Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman? 2024 bayram tatili

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Ramazan ayının ardından ise üç gün sürecek bayram başlayacak. Henüz uzun bir süre olmasına rağmen bayram tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Tatil planına yön vermek isteyen vatandaşlar 2024 bayram tatili takvimi araştırmalarına hız verdi. Peki, Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Şeker (Ramazan) Bayramı ne zaman? 2024 bayram tatili
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Ramazan Bayramı tatili, bu manevi günleri uzaktaki ailesi ile geçirmek isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Resmi tatil kapsamında olan Ramazan Bayramı'nda, tatilin ne zaman hangi gün başlaycağı ve tatil süresi araştırılıyor. İşte, "Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı...

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.
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