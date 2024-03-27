Haber Tarihi: 27 Mart 2024 11:09 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 11:09

Seçime kaç gün kaldı? 2024 belediye seçimleri geri sayım

Seçime kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı, 2024 mahalli idareler seçimi yani belediye seçimleri öncesinde binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takviminin belli olmasıyla birlikte, hangi partinin, kimi belediye başkan adayı olarak gösterdiği belli olurken bir yandan da seçim tarihi merak ediliyor. Peki, seçime kaç gün kaldı? İşte 2024 yerel seçimleri için geri sayım.

Seçime kaç gün kaldı? 2024 belediye seçimleri geri sayım
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2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde tarih araştırmaları sürüyor. Seçim öncesi geri sayıma devam eden vatandaşlar, seçim günü için tarih araştırmaları yapmaya devam ediyor. Peki, yerel seçime kaç gün kaldı? Hangi gün oy kullanılacak?

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler, 31 Mart 2024'te yapılacak. 2024 yerel seçimlerine 27 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla 4 gün kaldı.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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