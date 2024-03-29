Haber Tarihi: 29 Mart 2024 13:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 13:05

Seçim Günü Kafeler, Restoranlar Açık mı? (31 Mart 2024)

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde birçok seçmen kafelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Seçim günü resmi bir tatil olmamakla birlikte, bazı kafeler kendi politikaları doğrultusunda kapalı olabilir. Peki, Seçim günü kafeler açık, nereler kapalı? 31 Mart Pazar günü kafeler ve AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Seçim Günü Kafeler, Restoranlar Açık mı? (31 Mart 2024)
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31 Mart günü Mahalli İdareler Seçimi gerçekleşecek. Seçim günü bellirli bir saate kadar bazı mekanlar kapalı olacak. Seçim günü uyulması gereken bir dizi kurallar bulunurken, çeşitli yasaklar söz konusu oluyor. İşte, 31 Mart seçim günü yasakları...

SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVM'LER AÇIK MI?

Oyların kullanılacağı günde düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18:00'dan sonra düzenlenebiliyor.

Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı oluyor. Eğlence yeri olan lokantalarda ise sadece yemek servisi yapılıyor olacak.

31 MART SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü bazı yasaklar söz konusu.

Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içki içilmesi yasak olacak.

Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

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