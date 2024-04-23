Seçim Görevli Ücretleri Yattı mı? 2024

Seçim Görevlileri Ücretleri Ne Kadar?



2024 yerel seçimlerinde görev alan sandık kurulu başkanları 2.947 TL, sandık kurulu üyeleri ise 2.088 TL ücret alacaklardır. Bina sorumluları ve yedek sandık kurulu üyeleri de belirlenen oranlarda ödeme alacaklardır.



Seçim Görevlileri Ücreti Yattı mı, Ne Zaman Yatacak?



Seçim görevlileri ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesaplar aracılığıyla gerçekleşecek. Ödemeler el den yapılmayacak ve Nisan ayı sonuna kadar hesaplara yatırılacağı bildirilmiştir.



Seçim Görevlileri Ücreti Hakkında Merak Edilenler



Ücretler hangi bankaya yatacak? Ücretler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesaplara yatırılacaktır. Hangi bankalara yatırılacağı bilgisi için il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirsiniz.



Ücretimi ne zaman alabilirim? Ücretlerin Nisan ayı sonuna kadar yatırılması planlanmaktadır.



Ücretimi nasıl takip edebilirim? E-Devlet üzerinden "Yurt içi seçim görevlendirme bilgisi sorgulama" ekranı aracılığıyla görev yerinizi ve hangi hesaba yatırılacağını öğrenebilirsiniz.



Ücretimi alamadım, ne yapmalıyım? Ücretinizi alamadıysanız, il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirsiniz.

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