Samsunspor-Galatasaray (GS) maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftası tek maçla başlıyor. Ligde haftanın açılışında Samsunspor ile Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de lider Galatasaray bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 71 puan topladı. Samsunspor ise 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 51 puan elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Peki Süper Lig'deki Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Samsunspor-Galatasaray maçı 11 Nisan Cuma günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, yarınki karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, Samsunspor deplasmanında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

GOL UMUDU OSIMHEN



Sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor karşısındaki en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı. Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.

Galatasaray ile Samsunspor, 11 Nisan Cuma günü yapacakları maçla, Süper Lig'de 64. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 63 karşılaşmadan 42'sini kazandı. 7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 63 maçta rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsun ekibi 48 golle karşılık verebildi. Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.