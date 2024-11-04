Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Samsunspor - Antalyaspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Samsunspor - Antalyaspor maçı 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Futbolseverler için bu akşamki maç programı oldukça dolu. Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı bilgisi güncellendi. Buna göre dev karşılaşma beIN Sports 1 Kanalından izleyiciyle buluşacak.