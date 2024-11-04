Haber Tarihi: 04 Kasım 2024 17:56 - Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 17:56

Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Samsunspor - Antalyaspor Maçı Canlı İzle Şifresiz

Samsunspor - Antalyaspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Hatayspor maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Samsunspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Samsunspor - Antalyaspor Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Futbolseverler için bu akşamki maç programı oldukça dolu. Samsunspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı bilgisi güncellendi. Buna göre dev karşılaşma beIN Sports 1 Kanalından izleyiciyle buluşacak.
Samsunspor - Antalyaspor Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman?

Samsunspor - Antalyaspor maçı 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. 

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