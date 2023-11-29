Şampiyonlar Ligi'nde yepyeni oyunlar iddaa.com'da!

Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar yeni oyun seçenekleri ve Kral Oranlarla iddaa.com'da!

Haber; Sporx.com
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Şampiyonlar Ligi'nde yepyeni oyunlar iddaa.com'da!
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29 Kasım 2023 13:05
Son güncelleme 29 Kasım 2023 19:03
Yepyeni oyunlar iddaa.com'da! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm maçları yeni oyun seçenekleri ve Kral Oranlarla iddaa.com'da oynanabiliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı tek-çift ve ilk yarı / maç sonucu skor oranları ile seni bekliyor.

Ayrıca Galatasaray - Manchester United mücadelesinin öne çıkan ilk yarı / maç sonucu skor oranları ile daha fazla kazanabilirsiniz!

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