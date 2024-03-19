Sahurda tok tutan yemek önerileri (Acıktırmayan yemekler tarifler)

Sahurda tok tutan ne yemekler var, yemek önerileri nelerdir acıktırmaması için bunları inceleyeceğiz. Uzmanlar bir çok konuda oruç tutan müslümanları ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için listeler hazırlıyor. Tok tutan ve susatmayan acıktırmayan yemekler bir çok şekilde herkesin işine yarayabiliyor. Nasıl ve ne şekilde olacağı genellikle sebze ve yumurta ağırlıklı beslenildiğinde ortaya çıkıyor. Sahurda tok tutan yiyecekler listesinin başına uzmanlar ekmeği koyuyor. Elbette beyaz ekmek değil tam tahıllı ya da çavdar ekmeği öneriliyor. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim ekmek ihtiyacınız olan karbonhidrat için bire-bir çözümdür.Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir.Sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla daha fazla tokluk veren besinler tercih edilmelidir. Et, tavuk veya hindi, süt, peynir, yoğurt, yumurta, mercimek vb. kuru baklagiller, bulgur ve sebze gibi besinler ve/veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir.Sahurda yumurta tok tutar. Neden mi? Bilinen iki çeşit örnek proteinden biri anne sütü diğeri yumurtadır. Anne sütünden sonra en kaliteli protein olması, uzun süreli doygunluk hissi sağlaması ramazan ayında sahur sofralarında yumurtanın bulunmasını gerekli kılıyor.Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor;-"Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir."Sahur sofrasında tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Ancak zeytin hariç. Profesör Doktor Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine zeytin ve zeytinyağını da alıyor ve şunları söylüyor;