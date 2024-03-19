Sahurda tok tutan yemek önerileri (Acıktırmayan yemekler tarifler)
Haber Tarihi: 19 Mart 2024 17:53 -
Güncelleme Tarihi:
19 Mart 2024 17:53
Sahurda tok tutan yemek önerileri (Acıktırmayan yemekler tarifler)
Sahurda tok tutan yemekler Ramazan ayında öneriler şeklinde sunularak vatandaşlara önemli bir bilgi olarak geri dönüyor. Yapılan uyarılar ve tavsiyeler neticesinde sahurda tok tutan ve hatta acıktırmayan yemekler bu dönemde çok takip ediliyor. Ev hanımları hazırladıkları sofralarda önceliği yer zaman tok tutan yemeklerden yana kullanıyor. Sahur öğününü geniş bir kahvaltı gibi yapabilirsiniz. Bu öğünde kahvaltıya, meyve, süt, komposto, su, maden suyu gibi sıvı ihtiyacınızı karşılayacak besinleri de ilave edin. İftardan kalan besinleri tercih edebileceğiniz gibi, sadece tost veya omlet de yiyebilirsiniz. Sahurda acıkmamanızı sağlayacan yemek önerileri ve acıktırmayan bir çok yemekler şeklinde bulabileceğiniz önemli bilgiler haberimizde...
Sahurda tok tutan ne yemekler var, yemek önerileri nelerdir acıktırmaması için bunları inceleyeceğiz. Uzmanlar bir çok konuda oruç tutan müslümanları ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için listeler hazırlıyor. Tok tutan ve susatmayan acıktırmayan yemekler bir çok şekilde herkesin işine yarayabiliyor. Nasıl ve ne şekilde olacağı genellikle sebze ve yumurta ağırlıklı beslenildiğinde ortaya çıkıyor. Sahurda tok tutan yiyecekler listesinin başına uzmanlar ekmeği koyuyor. Elbette beyaz ekmek değil tam tahıllı ya da çavdar ekmeği öneriliyor. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim ekmek ihtiyacınız olan karbonhidrat için bire-bir çözümdür.
SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER
SAHURDA YENEBİLECEK TOK TUTAN YEMEKLER
Proteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir.
HİNDİ ETİ VE BULGUR PİLAVI YİYİN!
Sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla daha fazla tokluk veren besinler tercih edilmelidir. Et, tavuk veya hindi, süt, peynir, yoğurt, yumurta, mercimek vb. kuru baklagiller, bulgur ve sebze gibi besinler ve/veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir.
TEREYAĞINDA YUMURTA 24 SAAT TOK TUTAR
Sahurda yumurta tok tutar. Neden mi? Bilinen iki çeşit örnek proteinden biri anne sütü diğeri yumurtadır. Anne sütünden sonra en kaliteli protein olması, uzun süreli doygunluk hissi sağlaması ramazan ayında sahur sofralarında yumurtanın bulunmasını gerekli kılıyor.
Canan Karatay sahur sofrasının baştacı olarak yumurtayı gösteriyor ve şunları söylüyor;
-"Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir."
SAHURDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI YİYİN
Sahur sofrasında tuzlu yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Ancak zeytin hariç. Profesör Doktor Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine zeytin ve zeytinyağını da alıyor ve şunları söylüyor;