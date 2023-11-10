Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kasım 2023

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura tarihi, branş ve kadro dağılımı gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 216 engelli personel alımı yapılacağı kaydedilmişti. Temizlik kadrosunda istihdam edilecek işçiler için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı.Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alındı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası 28 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacaktır.Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)