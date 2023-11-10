Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 14:13

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kasım 2023

Sağlık Bakanlığı engelli 216 sürekli işçi alımıyla ilgili başvuru detayları araştırma konusu oldu. Sürekli işçi alımı başvuruları 1-6 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı. 216 engelli işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvuru yapıldı. Şimdi ise gözler kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kasım 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı (branş ve kontenjanlar) nasıl? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kasım 2023
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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura tarihi, branş ve kadro dağılımı gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 216 engelli personel alımı yapılacağı kaydedilmişti. Temizlik kadrosunda istihdam edilecek işçiler için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 01.11.2023 - 06.11.2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alındı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası 28 Kasım tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK YERLER LİSTESİ

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN!

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Sağlık Bakanlığı
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