Saat kaçta canlı Formula 1 İstanbul, F1 İstanbul canlı izlemek için saat kaçta?

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Formula 1 İstanbul yarışı 13 Kasım 2020 Cuma günü antrenman turları ile başlıyor. İlk olarak 2005'te Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar yarışlara ev sahipliği yapmıştı. Yedi yıl boyunca F1 takviminde yer alan İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine 9 yıl sonra tekrar alındı.Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak.Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:Turksat 4ATP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/615 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları13:10 Formula 1 İstanbul GPBu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.