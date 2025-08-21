Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:10 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:10

S Sport Plus Tivibu'da Var mı, Kaçıncı Kanalda? 2025

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesi öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de: "S Sport Plus Tivibu'da var mı, kaçıncı kanalda?" Özellikle Tivibu abonesi olan kullanıcılar, bu kritik karşılaşmayı platform üzerinden izleyip izleyemeyeceklerini araştırıyor.

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin bu kritik mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. 

S Sport Plus, Tivibu'da Var mı?

Hayır. S Sport Plus, Tivibu platformunda bir kanal olarak yer almamaktadır.

Yani Tivibu üzerinden doğrudan S Sport Plus içeriklerini izlemek mümkün değildir.


Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.

