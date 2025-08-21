Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 17:10 -
S Sport Plus Nereden, Nasıl İzlenir, Şifresiz mi?
S Sport Plus, spor tutkunlarının futbol, basketbol, Formula 1 ve daha birçok spor içeriğini izleyebileceği dijital bir yayın platformudur. Peki S Sport Plus nasıl çalışır, nereden izlenir ve hangi cihazlarda kullanılabilir? İşte tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavını veriyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de, Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadı'nda oynanacak.
LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Lausanne Sports - Beşiktaş maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Konferans Ligi'de bu Lausanne Sports, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Lausanne Sports - Beşiktaş maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. TUTTUR'DA 100 TL HEDİYE İLE OYNA!
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.SPORX KODUYLA YILLIK 1.399 TL'YE S SPORT PLUS ALMAK İÇİN TIKLA! LAUSANNE SPORTS - BEŞIKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lausanne Sports - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus Nasıl, Nerede İzlenir?
S Sport Plus Nasıl, Nerede İzlenir?

S Sport Plus, spor tutkunlarının futbol, basketbol, Formula 1 ve daha birçok spor içeriğini izleyebileceği dijital bir yayın platformudur. Peki S Sport Plus nasıl çalışır, nereden izlenir ve hangi cihazlarda kullanılabilir? İşte tüm detaylar:S Sport Plus Nasıl İzlenir?
S Sport Plus, internet bağlantısıyla çalışan bir dijital yayın platformudur. Üyelik oluşturduktan sonra bilgisayar, telefon, tablet veya akıllı televizyonlardan içerikler izlenebilir. Platformda maçlar, canlı yayınlar ve tekrar izleme (VOD) içerikleri sunulur.S Sport Plus Nereden İzlenir?
S Sport Plus'ı izleyebileceğiniz platformlar:Web sitesi: ssportplus.comMobil Uygulamalar: iOS ve Android cihazlar için App Store / Google Play'den indirilebilir.Akıllı TV'ler: LG Smart TV, Samsung Smart TV (Tizen), Android TV ve Apple TV.Chromecast ve AirPlay desteği ile televizyona yansıtma yapılabilir.S Sport Plus Üyelik Gerekli mi?
Evet. S Sport Plus içeriklerine erişmek için ücretli üyelik gereklidir. Üyelik planları aylık, sezonluk veya yıllık olarak sunulur. Zaman zaman bazı maçlar platformda ücretsiz olarak da yayınlanabilmektedir.Hangi Spor Dalları Yayınlanıyor?
S Sport Plus'ta şu spor branşlarını izleyebilirsiniz:Futbol: Premier League, Bundesliga, Serie A, Eredivisie vb.Basketbol: NBA, NCAAMotor Sporları: Formula 1, MotoGPTenis, Bisiklet, Golf, Güreş (WWE), Snooker gibi branşlarS Sport Plus Şifresiz mi?
Hayır. S Sport Plus, şifreli ve ücretli bir dijital platformdur. Ancak bazı özel etkinlikler zaman zaman şifresiz olarak sunulabilir.
