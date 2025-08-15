Los Angeles Lakers forveti Rui Hachimura, serbest oyuncu statüsüne girmeden önceki son yılına girerken, bu sezonki performansıyla Lakers ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.The Athletic'ten Dan Woike'nin aktardığına göre, Hachimura'nın istikrarlı ve etkili bir sezon geçirmesi durumunda Lakers, kadrosunu koruma adına yatırım yapmayı düşünebilir.Her ne kadar Los Angeles, 2027 yazında maaş bütçesini serbest bırakmayı planlasa da, Hachimura'nın son yıllardaki verimliliği bu planı değiştirebilir. Japon forvet, Lakers'taki tam sezonlarında %50'nin üzerinde saha içi isabeti ve %40'ın üzerinde üç sayı isabeti yakaladı. Geçen sezon ise savunma yönünde belirgin bir gelişim gösterdi.Woike ayrıca, Hachimura'nın Luka Dončić ile bir sezon boyunca yan yana oynamasının oyuncuya ekstra değer katabileceğini, bu deneyimin hem performansını hem de takım içindeki önemini artırabileceğini belirtti.Hachimura, NBA'de Washington Wizards ve Los Angeles Lakers formalarıyla toplam 6 sezon oynadı. Kariyerinde 337 normal sezon maçında 12,8 sayı ve 4,9 ribaund ortalamaları yakaladı.