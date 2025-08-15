15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Rui Hachimura, Lakers ile uzun süreli sözleşme hedefinde

Los Angeles Lakers forveti Rui Hachimura, serbest oyuncu statüsüne girmeden önceki son yılına girerken, bu sezonki performansıyla Lakers ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

calendar 15 Ağustos 2025 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rui Hachimura, Lakers ile uzun süreli sözleşme hedefinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers forveti Rui Hachimura, serbest oyuncu statüsüne girmeden önceki son yılına girerken, bu sezonki performansıyla Lakers ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor.

The Athletic'ten Dan Woike'nin aktardığına göre, Hachimura'nın istikrarlı ve etkili bir sezon geçirmesi durumunda Lakers, kadrosunu koruma adına yatırım yapmayı düşünebilir.

Her ne kadar Los Angeles, 2027 yazında maaş bütçesini serbest bırakmayı planlasa da, Hachimura'nın son yıllardaki verimliliği bu planı değiştirebilir. Japon forvet, Lakers'taki tam sezonlarında %50'nin üzerinde saha içi isabeti ve %40'ın üzerinde üç sayı isabeti yakaladı. Geçen sezon ise savunma yönünde belirgin bir gelişim gösterdi.

Woike ayrıca, Hachimura'nın Luka Dončić ile bir sezon boyunca yan yana oynamasının oyuncuya ekstra değer katabileceğini, bu deneyimin hem performansını hem de takım içindeki önemini artırabileceğini belirtti.


Hachimura, NBA'de Washington Wizards ve Los Angeles Lakers formalarıyla toplam 6 sezon oynadı. Kariyerinde 337 normal sezon maçında 12,8 sayı ve 4,9 ribaund ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.