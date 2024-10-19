Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?Roma - Inter 20 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.