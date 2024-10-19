Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 17:02 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 17:02

Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz

Roma-Inter maçı canlı izle | Roma - Inter maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Roma ile Inter 8. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz
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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Roma- Inter maçı saat kaçta?

Roma - Inter 20 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sports 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.




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