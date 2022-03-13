Rıdvan Dilmen'den MHK için flaş iddia

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 12 hakemin liste dışı bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.



Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden birinin geri çağırılacağını iddia eden Dilmen, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.



MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:



Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Fırat Aydınus

Bahattin Şimşek

Burak Şeker

Suat Arslanboğa

Hüseyin Göçek

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Alper Ulusoy

Halis Özkahya

Özgür Yankaya (Sadece VAR hakemi olacak.)





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