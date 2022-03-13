Rıdvan Dilmen'den MHK için flaş iddia

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, MHK'nin 12 hakem için verdiği liste dışı kararıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Rıdvan Dilmen'den MHK için flaş iddia
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13 Mart 2022 19:17
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 12 hakemin liste dışı bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin en kariyerli hakemlerinden birinin geri çağırılacağını iddia eden Dilmen, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.

MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:

Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen
Fırat Aydınus
Bahattin Şimşek
Burak Şeker
Suat Arslanboğa
Hüseyin Göçek
Mert Güzenge
Tugay Kaan Numanoğlu
Alper Ulusoy
Halis Özkahya
Özgür Yankaya (Sadece VAR hakemi olacak.)

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