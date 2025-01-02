Regaip mi, Regaib mi? Regaip Kandili nasıl yazılır? TDK

Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte, kandil mesajları göndermeyi planlayan pek çok kişi bu özel gecenin adının doğru yazım şekli hakkında bilgi arıyor. Arapça kökenli kelimelerin Türkçe'ye geçiş sürecinde yaşanan değişiklikler, zaman zaman yazım konusunda kafa karışıklıklarına yol açabiliyor. Peki, doğru kullanımı Regaip mi, Regaib mi? İşte Regaip (Regaib) Kandili doğru yazılışı TDK, Diyanet detayları.
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.
Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP Mİ, REGAİB Mİ?
"Regaip" ve "Regaib", her ikisi de aynı dini günü ifade eder ancak farklı telaffuz ve yazım şekillerine sahiptir. Arapça kökenli bir kelime olan "Regaib", Türkçede genellikle "Regaip" olarak yazılır ve telaffuz edilir. Her iki şekilde de kullanımı doğru olup, bölgesel ya da kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan, bu kelimenin İslami takvimde Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceyi ifade ettiğidir. Bu gece, Müslümanlar için özel bir ibadet ve dua zamanı olarak kabul edilir.
TDK'YA GÖRE REGAİP KANDİLİ DOĞRU YAZILIŞI
Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde yer alan bilgiye göre doğru yazılışı "Regaip Kandili" şeklindedir. Arapça kökenli bir kelime olduğu için de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yazılış şekli olarak "Regaib Kandili" tercih edilmiştir.
REGAİP KELİMESİNİN KÖKENİ VE ANLAMI NEDİR?
Regaip kelimesi Arapça "Reğabe" kökünden gelmektedir. Kelime anlamı olarak onu elde etmek, ona karşı meyletmek, çaba harcamak, arzulamak, bir şeyi istemek gibi anlamlara gelmektedir. Reğabe kelimesinden türeyen Reğib kelimesi ise; arzulanan, kendisine rağbet edilen, talep edilen şey anlamına gelir. Regaib ise kelime anlamı olarak; değerli, kıymetli, ihsan, nefis, çokça rağbet edilen" gibi manalara gelir.
REGAİB KELİMESİNİN ANLAMI
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
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