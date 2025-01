Recep ayı zikirleri ve tesbihleri 2025: Recep ayı ilk 10 günü tesbihler ve zikirleri

Üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? sorusu merak ediliyor. Üç ayların içinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları bulunuyor. 12 Ocak tarihi itibariyle Üç aylar başladı. Pek çok Müslüman bu mübarek aylarda oruçlarını, ibadetlerini yerine getiriyor. Peki, üç aylar tesbihleri ve zikirleri nelerdir? İşte detaylar....Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda fazla şekilde meşgul olunması sevaptır. Recep ayı içinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunmakta.Üç aylar süresince her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Fakat bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahimBu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.Reiceb Alilah-u Teiala'inın ayı oliduiğunidan, onida Alilah-u Teiala'inın adı çok anılimailıidır. Bu beireiket neidir?' diiye sorimam üzeiriine, şöyile buiyuriduilar: 'Cibiriil'iin baina bilidiridiiğiine göire; reiceibin ilk geiceisi oliduiğunida Alilah-u Teaila bir meileiğe: 'Dikikat edin! Geriçekiten tevibe ayı başilaimışitır. Bu ayida Alilah-u Teiala'idan af isiteiyenileire müjideiler olisun!' diiye sesilenimeisiini emireideir' diiye anilatitı."(Saifuiri, Nüziheitüi'l meicailis, 1/140)Kur'an'da insan, 1 ve Asr, 1 surelerinde üzerine yemin edilerek önemi vurgulanan zamanın her anı değerlidir. Boş geçen zamanın telâfisi mümkün değildir. Bu sebeple ömrümüzün her dakikasının kıymetini bilmeliyiz. Fakat bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğerlerinden daha çoktur, iki kandil gecesi bulunan tek ay da Recep ayıdır.Hz. Peygamber, Recep ayı başladığında "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, fakat Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almakta.Bu nedenle, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir kaynağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilir.Üç aylar başladığı zaman Hz. Peygamber (s.av.) şöyle dua ederdi: " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.