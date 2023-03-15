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Real Madrid-Liverpool canlı izle! Şifresiz Real Madrid-Liverpool maçı canlı izle Bein Sports'ta! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda haftanın maçı olarak gösterilen zorlu randevuda turnuvanın favorilerinden Real Madrid, sahasında ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin tüm bilgiler...Los Blancos, büyük bir üzüntü yaşamalarının beklenmediği bir maçta Liverpool'a karşı taraftarlarının önünde Şampiyonlar Ligi çeyrek final biletini mühürlemek isteyecek.Birçok kişi iki Avrupa devi arasındaki beraberliğin yakın olmasını beklerken, İspanyol tarafı üç hafta önce Anfield'da tarihi bir 2-5 kaydetti.LaLiga sıralamasında lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde ikinci sırada yer alan mevcut Şampiyonlar Ligi galipleri, son 27'den 26 kez ilerleyerek Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayağını deplasmanda kazandılar.LiverpoolBu arada Kırmızılar, Premier Lig'de Bournemouth'a 1-0 mağlup olduktan sonra oyuna giriyor.Liverpool 42 puanla altıncı sırada, elinde bir maç olan dördüncü sıradaki Tottenham'ın altı gerisinde, bu nedenle Jürgen Klopp'un adamlarının Şampiyonlar Ligi'nde bir yer kapma şansı hala var.Liverpool, 2018-19 sezonunda Katalanları toplamda 4-3 yenerek Barcelona'ya karşı 3-0 geride gelerek Madrid'i başını belaya sokacak yetenek ve deneyime sahip.Ancak bu sefer ikinci maç Bernabéu'da oynanacak ve Los Merengues'e karşı oynadıkları son yedi maçta galip gelemediler .Real Madrid, en sevdikleri müsabakada taraftarları önünde üç gol avantajının verdiği güvenle oynayabilecek, Liverpool ise Anfield'daki açık yenilgisinin ardından muhtemelen kaybedecek çok az kişiyle oynayacak. Beraberliğin sonucunu etkilemeyecek gol olayı.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Liverpool 15 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele EXXEN ekranlarından yayımlanacak.