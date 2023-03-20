Haber Tarihi: 20 Mart 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 10:59

Ramazan pidesi ne kadar? 2023-2022 ramazan pidesi fiyatları

Ramazan ayının vazgeçilmezi ramazan pidesi fırınlarda yerini alacak. Ramazan pidesi fiyatları 2023 yılında pidelerin kaç liradan satışa sunulacağını belli oldu. Ramazan pidesi kaç lira? Yumurtalı pide, sade pide fiyatları ne kadar? İşte Ramazan pidesi fiyatları...

Ramazan pidesi ne kadar? 2023-2022 ramazan pidesi fiyatları
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İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satış fiyatları haberimizde.

2023 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı pide fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacak.

"EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde NTV yayınında açıklama yapmıştı. Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söylemişti;

"Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.

RAMAZAN PİDESİ 2022 NE KADAR?

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satışı başlanacak Ramazan pidesinin güncel fiyatları haberimizde...


2022 RAMAZAN PİDESİ SATIŞ FİYATLARI

"Pide ne kadar, Ramazan pidesi kaç TL?" sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamanın ardından pide fiyatlarında son durum belli oldu.

Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TL

Sade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 lira

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL
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