Ramazan pidesi ne kadar? 2023-2022 ramazan pidesi fiyatları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satış fiyatları haberimizde.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı pide fiyatlarını açıkladı.Buna göre, 2023 yılında Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 TL olacak.Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde NTV yayınında açıklama yapmıştı. Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söylemişti;"Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.İftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesinin satış fiyatı gündemde yerini aldı. Susamlı, yumurtalı, sade çeşitleri ile Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesinin ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya ve ülkemizin 81 ilinde satışı başlanacak Ramazan pidesinin güncel fiyatları haberimizde..."Pide ne kadar, Ramazan pidesi kaç TL?" sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamanın ardından pide fiyatlarında son durum belli oldu.Sade Ramazan pidesi (330 gram) - 6 TLSade Ramazan pidesi (415 gram) - 7,5 liraYumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (330 gram) - 7,5 TLYumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi (415 gram) - 9 TL