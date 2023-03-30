Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ramazan Bayramı için tarih araştırmaları başladı. 2023 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar, bir yandan da tatil planı yapmak için Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimle birlikte, Ramazan Bayramı için tarihler belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek, tatil kaç gün olacak?Dini Günler arasında yer alan Ramazan Bayramı Tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Çalışanlar ise bayram tatilinin hafta sonu veya hafta içine denk gelip gelmediğini merak ediyor.Diyanet'in duyurduğu takvime göre 2023 yılında Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve son günü 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.Ramazan bayramı tatilinin ilk günü cuma gününe denk geldiğinden ayrıca tatilin uzaması gibi bir gündem bulunmuyor.Resmi makamlar ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ikinci ara tatilin 24 Nisan tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.Ramazan bayramı öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarda ikinci dönem ara tatiline girecek. Ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Tatilin sona ereceği gün ise Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Böylelikle okullar 14 Nisan cuma günü kapanırken 24 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. Okullardaki öğenciler için tatil toplam 9 gün sürecek.Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan CumaRamazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar