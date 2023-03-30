Haber Tarihi: 30 Mart 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 12:53

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayram tatili kaç gün 9 gün mü soruları Ramazan ayı devam ederken gündeme geldi. Ramazan bayramı tarihleri merak konusu oldu. Özel sektörde çalışanlar ve memurlar, havaların ısınmasını fırsat bilerek yıllık izinleriyle bayram tatilini birleştirerek uzun soluklu bir tatil yapmanın planlarını yapıyor. Ramazan bayramı resmi tatil olduğundan kamu kurumları, bankalar, üniversiteler ve okullar kapalı olacak. Bayram tatili 2023 ile ara tatil takvimi de denk geliyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün?
Abone Ol
Ramazan Bayramı için tarih araştırmaları başladı. 2023 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlarını tutmaya başlayan vatandaşlar, bir yandan da tatil planı yapmak için Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimle birlikte, Ramazan Bayramı için tarihler belli oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek, tatil kaç gün olacak? 
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2023
Dini Günler arasında yer alan Ramazan Bayramı Tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Çalışanlar ise bayram tatilinin hafta sonu veya hafta içine denk gelip gelmediğini merak ediyor.

Diyanet'in duyurduğu takvime göre 2023 yılında Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan Cuma, 2. günü 22 Nisan Cumartesi ve son günü 23 Nisan Pazar gününe denk gelmektedir.

Ramazan bayramı tatilinin ilk günü cuma gününe denk geldiğinden ayrıca tatilin uzaması gibi bir gündem bulunmuyor.

Ara tatil iptal mi?

Resmi makamlar ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.

Nisan ara tatili bu yıl Ramazan ayına denk geliyor. Ramazan'ın son haftasında ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için yılın 2. ara tatili başlayacak.

17-20 Nisan'da uygulanacak olan ara tatil, 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü okullara dönecek.


14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ikinci ara tatilin 24 Nisan tarihine kadar devam etmesi planlanıyor. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan bayramı öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okullarda ikinci dönem ara tatiline girecek. Ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Tatilin sona ereceği gün ise Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Böylelikle okullar 14 Nisan cuma günü kapanırken 24 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak. Okullardaki öğenciler için tatil toplam 9 gün sürecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Derbide Beşiktaş taraftarı olmayacak! Fenerbahçe Derbide Beşiktaş taraftarı olmayacak!
Morutan'ın menajeri: 'Türkiye'ye dönmeyecek' Galatasaray Morutan'ın menajeri: "Türkiye'ye dönmeyecek"
YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem YÖKDİL ne zaman açıklanır? 2023 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Jorge Jesus: 'Beşiktaş'la yatıp kalkacağız!' Fenerbahçe Jorge Jesus: "Beşiktaş'la yatıp kalkacağız!"
Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün? Gündem Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 okullarda Ramazan Bayram tatili kaç gün?
'Trabzonspor'dan rövanşı almaya gideceğiz!' Yukatel Kayserispor "Trabzonspor'dan rövanşı almaya gideceğiz!"
Fenerbahçe'den Victor için 8 milyon euro! Futbol Fenerbahçe'den Victor için 8 milyon euro!
Marek Hamsik forma istiyor! Trabzonspor Marek Hamsik forma istiyor!
Turgay Demir: 'Abou farkıyla Beşiktaş!' Beşiktaş Turgay Demir: "Abou farkıyla Beşiktaş!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan stadyum hamlesi! İşte yeni kapasite
2
Galatasaray, Livakovic için düğmeye bastı!
3
Murat Sancak: "Jesus'tan sonra en pahalısı Montella"
4
Ali Koç'tan Play-Off ve yabancı sayısı için yanıt
5
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine "manuel" atama
6
Mbappe'nin aylık maaşı dudak uçuklattı
7
11 kulüpten 7'si "Gaziantep ve Hatayspor maçları iptal edilsin" dedi

SON HABERLER

yukarı ok