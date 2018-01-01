Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Rajon Rondo, tekrar Lakers yolunda!

Los Angeles Lakers'ın, Memphis Grizzlies ile serbest kalması üzerine anlaşmış olan Rajon Rondo'yu kadrosuna katmak için en büyük aday olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Memphis Grizzlies ile serbest kalması üzerine anlaşmış olan Rajon Rondo'yu kadrosuna katmak için en büyük aday olduğu belirtildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Lakers, yakın zamanda Grizzlies ile bir kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine anlaşmaya varan Rondo ile sözleşme imzalamak adına en önde gelen takım konumunda.

Rondo geçtiğimiz sezon Atlanta Hawks ve LA Clippers formaları giyerek oynadığı 45 maçta, 5.4 sayı, 4.4 asist ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Clippers, 35 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Eric Bledsoe karşılığında Patrick Beverley ve Daniel Oturu ile birlikte Grizzlies'e takas etmişti.

Daha önce de Lakers forması giymiş olan Rondo, 2018-20 yılları arasında 92 maçta oynamış ve takımın 2020 şampiyonluğunda kilit bir rol üstlenmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal