Rajon Rondo, tekrar Lakers yolunda!

Los Angeles Lakers'ın, Memphis Grizzlies ile serbest kalması üzerine anlaşmış olan Rajon Rondo'yu kadrosuna katmak için en büyük aday olduğu belirtildi.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Lakers, yakın zamanda Grizzlies ile bir kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine anlaşmaya varan Rondo ile sözleşme imzalamak adına en önde gelen takım konumunda.



Rondo geçtiğimiz sezon Atlanta Hawks ve LA Clippers formaları giyerek oynadığı 45 maçta, 5.4 sayı, 4.4 asist ve 2.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Clippers, 35 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Eric Bledsoe karşılığında Patrick Beverley ve Daniel Oturu ile birlikte Grizzlies'e takas etmişti.



Daha önce de Lakers forması giymiş olan Rondo, 2018-20 yılları arasında 92 maçta oynamış ve takımın 2020 şampiyonluğunda kilit bir rol üstlenmişti.



