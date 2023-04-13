Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 16:08

PYBS bursu yattı mı? Nisan 2023 e-Okul PYBS-İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?

PYBS bursu yattı mı? Nisan 2023! İOKBS burs ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte Ocak ayı burs ücretleri, zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 12 ay üzerinden ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Şubat ayına kısa bir zaman kala Ocak ayı PYBS burs ücretleri merak konusu oldu. Temmuz-Aralık ayları arasında burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret, memur, emekli maaşı, üniversite bursunun zamlanması sonrası gözler İOKBS burs parasına çevrildi. Peki İOKBS Ocak ayı bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 13 Nisan PYBS burs ödemesi sorgulama ekranı

PYBS bursu yattı mı? Nisan 2023 e-Okul PYBS-İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar?
Abone Ol
PYBS bursu veya İOKBS burs ücretleri zammına ilişkin son gelişmeler merak ediliyor. Ocak ayı zamlı olarak hesaplara yatırılması beklenen PYBS burs miktarı hakkında öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Normal koşullarda PYBS ödeme tarihleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Parasız yatılılık bursu 12 ay üzerinden öğrenci hesaplarına yatırılıyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Peki PYBS yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, MEB 2023 PYBS burs sorgulama ekranı

PYBS BURSU YATTI MI 2023?
MEB, PYBS bursluluk Ocak ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. PYBS burs ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Bu durumda öğrencilerin hesaplarını kontrol etmesi gerekmektedir.
2023 Ocak ayı burs ödemelerinin bu ayın 25'ine kadar hesaplara aktarılması beklenmekte. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında detaylar eklenecektir.

PYBS BURSU NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez belirleniyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL'ye yükseltilmişti. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Geçtiğimiz yıllarda burs ücretleri ise şu şekildeydi;

2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL


2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

E-OKUL PYBS BURS SORGULAMA

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenciler sınav notları, devamsızlık gibi birçok konuya ilişkin bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrenciler T.C. kimlik numarası, okul numarası ile e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra güvenlik kontrolünü geçen kullanıcılar karşılarına gelen ekran sol bölümde bulunan menüden "Burs Ödeme Bilgileri" simgelerini işaretleyerek burs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebilirler.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları Trabzonspor Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları
Everton'dan Dele Alli açıklaması Beşiktaş Everton'dan Dele Alli açıklaması
Öğrenciye fitre verilir mi? Diyanet açıkladı Gündem Öğrenciye fitre verilir mi? Diyanet açıkladı
iddaa'da Manchester United, Juventus ve Leverkusen için özel oyun UEFA Avrupa Ligi iddaa'da Manchester United, Juventus ve Leverkusen için özel oyun
Bayern Münih'te Mane kararı! Bayern Münih Bayern Münih'te Mane kararı!
Koray Palaz: 'Türkiye, EURO 2028 ya da 2032'den birinin ev sahipliğini alacak' Spor Toto 2. Lig Koray Palaz: "Türkiye, EURO 2028 ya da 2032'den birinin ev sahipliğini alacak"
Mevlüt Erdinç'ten Galtier için destek mesajı P. St Germain Mevlüt Erdinç'ten Galtier için destek mesajı
Hüseyin Eroğlu: 'GETS bizi kupaya ulaştırdı' Spor Toto 1. Lig Hüseyin Eroğlu: "GETS bizi kupaya ulaştırdı"
GTA 5 Hileleri 2023: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi Gündem GTA 5 Hileleri 2023: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Luyindama, Galatasaray'a geri dönüyor!
2
Bayern Münih soyunma odası karıştı; Yumruk!
3
Jose Mourinho dev kulüplerin gözdesi
4
Rodrigo De Paul: "Buraya gelip üstümüze düşeni yaptık"
5
Türkiye'ye maça geldi, otelde hayatını kaybetti!
6
Fenerbahçe, Avrupa'da tarihi bir başarının eşiğine geldi!
7
Dursun Özbek'ten yabancı sınırı açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok